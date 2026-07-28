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Italia apuesta otra vez por Roberto Mancini para iniciar una nueva reconstrucción

La Federación de Italia volvió a confiar en el DT Roberto Mancini. Además, Claudio Ranieri asumirá un nuevo rol en la estructura deportiva de la selección

28 de julio 2026 · 17:36hs
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Italia apuesta otra vez por Roberto Mancini para iniciar una nueva reconstrucción

La selección de Italia decidió volver sobre un camino conocido. Luego de varias semanas de análisis, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) oficializó el regreso de Roberto Mancini como director técnico, con la misión de encabezar una nueva etapa en busca de devolver al equipo al primer plano internacional.

La Selección de Italia tiene nuevo técnico

La designación responde a una fuerte apuesta de la dirigencia encabezada por Giovanni Malagó, quien impulsó el retorno del entrenador convencido de que su experiencia y conocimiento del seleccionado eran las mejores herramientas para afrontar un momento deportivo complejo.

Mancini ya sabe lo que es dejar una huella en la Azzurra. Durante su anterior ciclo alcanzó uno de los mayores logros de los últimos años al conquistar la Eurocopa 2021, tras vencer a Inglaterra en la definición disputada en Wembley. Sin embargo, aquel proceso también quedó golpeado por la inesperada eliminación frente a Macedonia del Norte, resultado que dejó a Italia fuera del Mundial de Qatar 2022.

Con ese antecedente, el técnico vuelve a asumir el desafío de rearmar un seleccionado que busca recuperar la identidad y volver a competir entre las principales potencias del fútbol mundial.

La renovación no solo alcanza al cuerpo técnico. La FIGC también confirmó una modificación importante en su estructura dirigencial: Claudio Ranieri fue designado como nuevo director de selecciones, cargo que ocupará tras la salida de Paolo Maldini. El experimentado entrenador dejará la actividad en los bancos para asumir una función estratégica en la planificación deportiva del fútbol italiano.

Con dos nombres de amplia trayectoria y reconocimiento, Italia inicia un nuevo ciclo con el objetivo de dejar atrás los años de inestabilidad y reconstruir un proyecto que le permita volver a pelear por los títulos más importantes del escenario internacional.

Italia Roberto Mancini Claudio Ranieri
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