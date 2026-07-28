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Misterio en el Puerto de Santa Fe: tras la aparición una vaca muerta flotando, investigan cómo llegó hasta el Dique I

El animal fue encontrado flotando este martes por la mañana frente al shopping. Personal del puerto realizó un operativo con una barcaza para trasladarlo hasta un sector donde pudiera ser removido de manera segura. Aún se desconoce cómo llegó al lugar.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de julio 2026 · 19:12hs
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Una vaca muerta apareció flotando en el Dique 1 del Puerto de Santa Fe.

Una escena poco habitual sorprendió este martes por la mañana a quienes circulaban por la zona del Puerto de Santa Fe. Una vaca muerta apareció flotando en el Dique 1, frente al shopping, lo que motivó un operativo para retirar el animal del agua.

Tras el hallazgo, personal del puerto puso en marcha las tareas de remoción con el objetivo de evitar inconvenientes en el espejo de agua y garantizar la seguridad en el sector.

Un operativo para retirar el animal del agua

Según averiguó UNO Santa Fe, el procedimiento se desarrolló entre las 13 y las 14. Para concretar el retiro, una barcaza fue utilizada para empujar el animal junto con un camalotal hasta trasladarlo hacia un sector donde pudiera ser extraído de manera segura.

Las tareas permitieron despejar el dique y completar la remoción del cuerpo del animal, en un operativo que involucró al personal del Puerto de Santa Fe y equipamiento específico para trabajar sobre el agua.

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Investigan cómo llegó al Dique 1

Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo llegó la vaca hasta ese sector del Puerto de Santa Fe ni cuáles fueron las causas de su muerte.

El hallazgo generó sorpresa entre vecinos y personas que transitaban por la zona, debido a la particular ubicación del animal en uno de los sectores más concurridos del área portuaria. Las circunstancias del episodio continúan siendo analizadas.

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