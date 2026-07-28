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River habría llegado a un acuerdo con Vélez por el pase de Tobías Andrada

River habría llegado a un principio de acuerdo con Vélez para comprar al mediocampista Tobías Andrada en cerca de 8.000.000 de dólares por el 80% del pase

28 de julio 2026 · 16:58hs
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River habría llegado a un acuerdo con Vélez por el pase de Tobías Andrada

River habría llegado a un principio de acuerdo con Vélez para comprar al mediocampista Tobías Andrada entre los 5,5 y 6 millones de dólares por el 60 o 70% del pase, y un bonus de 2 o 2,5 millones por un 20% más por objetivos cumplidos.

River pone una millonada por la joya de Vélez

De esta manera, River estaría cerrando su séptimo refuerzo por 8 millones por el 80% de la ficha de Andrada, mientras que Vélez exige que abone la totalidad de la oferta en un solo pago. De todas formas, las negociaciones siguen en camino y con buen diálogo por parte de ambos clubes para terminar de cerrar, de común acuerdo, el traspaso del mediocampista.

Por su parte, Tobías Andrada disputó, de titular, la primera fecha del campeonato con Vélez y podría seguir durante la siguiente fecha hasta concretar el contrato; el Fortín venció a Instituto por 1 a 0 en condición de local, con gol de Manuel Lanzini a los 46 minutos del primer tiempo.

Por su parte, River acumuló una nueva derrota en el comienzo de la segunda etapa de la temporada 2026; se fue derrotado por 1-0 en condición de local, en el Monumental, ante Barracas Central, con gol de Gonzalo Morales a los 22 minutos de la primera parte.

Este resultado se suma al 3-1 recibido por Aldosivi en los 16avos de la Copa Argentina, que lo dejó eliminado y le quitó una de las chances de llegar a la Copa Libertadores del próximo año.

Además, el equipo de Núñez hizo debutar a dos de los refuerzos que movieron este mercado de pases: Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Este último había firmado 24 horas antes del encuentro, proveniente de Tigres de México, cerrado en 17 millones en total.

Por su parte, Otamendi llegó junto con Gonzalo Montiel, luego de disputar durante más de 50 días la Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México, proveniente del Benfica, donde quedó libre a mitad de año, y eligió firmar con el club del cual es hincha.

River Vélez Andrada
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