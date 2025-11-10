Uno Santa Fe | Ovación | ATP Finals

Fritz se presentó en las ATP Finals con un triunfo ante Musetti

10 de noviembre 2025 · 17:48hs
El estadounidense Taylor Fritz comenzó con el pie derecho su participación en las ATP Finals al vencer con autoridad al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4 en una hora y 42 minutos de juego.

El actual número 6 del ranking mundial dominó de principio a fin un encuentro que dejó en evidencia el desgaste físico del italiano, quien había arribado a Turín tras caer en la final del ATP 250 de Atenas ante Novak Djokovic, quien se retiró del torneo que reúne a los mejores tenistas del mundo por una lesión.

El primer set se definió con un quiebre clave a favor del estadounidense, que no permitió oportunidades de reacción. Pese a los intentos del italiano, que incluso recurrió a un saque por abajo para sorprender, el número 6 del mundo se mantuvo firme y cerró el parcial sin sobresaltos.

En el segundo set, la resistencia de Musetti se vio comprometida por evidentes molestias físicas. El italiano comenzó a sufrir calambres en los muslos y se lo notó visiblemente limitado en sus desplazamientos.

Aun así, se mantuvo en partido gracias a su buen servicio y al apoyo del público local, que no dejó de alentar desde las tribunas. Fritz, sin embargo, mostró temple en los momentos decisivos y aprovechó una nueva rotura para encaminarse hacia una victoria por 6-3 y 6-4.

Al finalizar el encuentro, Musetti reconoció la superioridad de su rival: “Fritz jugó realmente muy bien. No tengo excusas, no estaba al 100% después de Atenas, pero estoy orgulloso de haber luchado con lo que tenía”.

Así está una de las zonas de las ATP Finales

Con este resultado, Fritz toma la delantera en el Grupo Jimmy Connors, que completan el campeón defensor Jannik Sinner y el australiano Alex de Miñaur, próximo rival de Musetti, quien buscará recuperarse para seguir con chances de avanzar en el torneo que cierra la temporada.

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

