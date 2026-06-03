Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

Entre contratos que llegan a su fin, posibles ventas millonarias, rescisiones y préstamos, el plantel de Unión podría sufrir una importante renovación de cara al segundo semestre.

Mientras la dirigencia trabaja para cerrar la continuidad de Leonardo Madelón, en paralelo comienza a tomar forma uno de los mercados de pases más movidos de los últimos años para Unión .

No solo por los refuerzos que puedan llegar, sino fundamentalmente por la cantidad de futbolistas que aparecen con posibilidades concretas de abandonar la institución en las próximas semanas.

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Entre contratos que vencen, jugadores transferibles, ofertas del exterior y posibles rescisiones, el plantel rojiblanco podría experimentar una profunda transformación.

Los contratos que llegan a su fin en Unión

Los primeros nombres que tienen prácticamente definida su salida son Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino. Los contratos de ambos futbolistas vencen el próximo 30 de junio y, más allá de algunas especulaciones que surgieron durante las últimas semanas en torno a Palavecino, la decisión estaría tomada: ninguno continuará en el plantel.

De esta manera, Unión liberará dos lugares dentro de una plantilla que necesita reacomodarse para afrontar la segunda parte de la temporada.

Las ventas que ilusionan a Unión

La principal expectativa económica del mercado pasa por varios futbolistas que despertaron interés en diferentes clubes del exterior.

Uno de ellos es Mateo Del Blanco, una de las grandes apariciones de los últimos tiempos y jugador que explotó definitivamente bajo la conducción de Madelón. El lateral izquierdo tiene una cláusula de rescisión de 2.500.000 dólares y figura en el radar del Racing de Estrasburgo de Francia.

También aparece Maizon Rodríguez, seguido de cerca por Botafogo. En su caso no existe cláusula de salida, por lo que cualquier negociación deberá realizarse directamente con Unión.

Otro nombre con mercado es Lautaro Vargas, otro de los jóvenes que viene despertando interés fuera del país. La lista continúa con Valentín Fascendini, cuyo contrato contempla una cláusula de salida de 1.300.000 dólares.

Y un caso que comenzó a tomar fuerza en los últimos días es el de Cristian Tarragona. El delantero tendría una cláusula de salida cercana a los 600.000 dólares para una eventual oferta proveniente del exterior.

Rescisiones y jugadores que buscan otro destino

Más allá de las ventas, la dirigencia también analiza acuerdos para desprenderse de algunos contratos elevados dentro del plantel.

Claudio Corvalán UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese grupo aparecen dos referentes históricos: Claudio Corvalán y Franco Fragapane. En el caso de Mugre, incluso existiría predisposición de ambas partes para encontrar una salida durante este mercado.

Unión Platense Franco Fragapane UNO Santa Fe | José Busiemi

Por otra parte, Diego Armando Díaz podría salir a préstamo para sumar continuidad. El delantero cuenta con varios sondeos desde clubes de la Primera Nacional y su futuro estaría lejos de Santa Fe al menos por una temporada.

También existe interés desde el exterior por Julián Palacios, quien tiene contrato hasta diciembre pero podría transformarse en una alternativa de venta.

A su vez, Tomás González aparece como otro de los jugadores que podría cambiar de aire luego de un semestre donde tuvo pocas oportunidades dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Madelón, una pieza clave en las decisiones

Gran parte de este escenario dependerá de una cuestión central: la continuidad de Leonardo Madelón. Algunas de las salidas que se analizan responden directamente a la planificación deportiva del entrenador, por lo que la confirmación de su permanencia podría acelerar varias negociaciones.

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Por eso, mientras Unión trabaja para definir el futuro de su DT, también comienza a delinear una renovación importante de su plantel, con el objetivo de sostener la competitividad y generar recursos económicos en un mercado que promete ser intenso para la institución rojiblanca.