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Colón lanzó la venta de entradas para el partido de alta tensión ante Ciudad Bolívar

Colón recibirá el domingo a Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la Primera Nacional y lanzó la venta de entradas. ¡Ojo con la cuota que deberá estar paga!

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 15:24hs
Colón lanzó la venta de entradas para el partido de alta tensión ante Ciudad Bolívar

La cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes de Colón en esta Primera Nacional ya está en marcha. A través de las redes sociales, la institución lanzó la venta de entradas para el encuentro frente a Ciudad Bolívar del domingo, a las 17, en el estadio Brigadier López, por la 17ª fecha de la Zona A.

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Se trata de un compromiso de alto voltaje para el Rojinegro, que buscará hacerse fuerte en casa en un momento determinante de la temporada. Como suele ocurrir en cada presentación de local, se espera un marco imponente de público.

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En esta oportunidad, el expendio está destinado únicamente a plateas y palcos, ya que las ubicaciones en las populares continúan cubiertas por los socios. Uno de los aspectos que más repercusión generó entre los hinchas tiene que ver con el acceso. Si bien reglamentariamente podría ingresarse con la cuota de mayo—considerando que el vencimiento mensual es el 10—, la dirigencia resolvió exigir el pago ya de junio.

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La explicación radica en que este será el único partido que Colón disputará como local durante el mes, por lo que se apeló al esfuerzo de sus socios para sostener el funcionamiento. Una medida que seguramente generará opiniones divididas, pero que desde la conducción entienden como necesaria en el contexto actual.

Colón largó la venta de entradas

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