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Cómo estará el tiempo en Santa Fe: días nublados, temperaturas en ascenso y lluvias para el domingo

El pronóstico anticipa jornadas mayormente cubiertas hasta el sábado, con máximas en aumento. El domingo llegarían las lluvias y un descenso de la temperatura

4 de junio 2026 · 07:33hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, y una temperatura de 15.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantienen las condiciones estables en la región, la configuración de las masas de aire con aporte cálido y seco en altura, mientras que en superficie se observa aire algo más fresco pero húmedo, genera que las jornadas se presenten mayormente nubladas con algunos mejoramientos temporales y sin variaciones importantes de las temperaturas, no obstante ello las mismas presentan una suave tendencia en ascenso, hasta por lo menos el día sábado. Mientras que promediando la jornada del domingo debería ingresar una masa de aire frío, lo que permitiría el desarrollo de lluvias durante gran parte del día y tendencia en descenso de los registros térmicos.

Viernes con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables y leve pérdida de la estabilidad. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso: mínima 16º y máxima 21º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde o tarde/noche.

En tanto para comenzar el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a levemente inestables con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde noche o la noche. Temperaturas en suave ascenso: mínima 17º y máxima 23º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a leves del sector este/sureste hacia la tarde o tarde/noche.

Por último, domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto con condiciones relativamente estables a levemente inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente hacia la tarde/noche o la noche con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 15º, descenso de las máximas, 18º y baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, cambiando a moderados del sur.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe tiempo Temperaturas lluvias
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