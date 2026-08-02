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Paro docente en Santa Fe: el paso a paso para completar la declaración jurada obligatoria y evitar descuentos por inasistencia

El Gobierno provincial habilitará el formulario en el sistema Mi Legajo para todo el personal docente de escuelas públicas. El trámite podrá realizarse entre el 3 y el 5 de agosto. Quienes no lo completen serán considerados sin prestación de servicios.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de agosto 2026 · 21:08hs
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Paro: docentes de Santa Fe deben completar un formulario online entre el 3 y 5 de agosto para registrar su situación laboral.

Jose Busiemi/ UNO Santa Fe

Paro: docentes de Santa Fe deben completar un formulario online entre el 3 y 5 de agosto para registrar su situación laboral.

En el marco del paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, el Gobierno de Santa Fe habilitará una declaración jurada obligatoria para todos los agentes del sistema educativo público, independientemente de si adhieren a la medida de fuerza o si prestan servicios durante esa jornada.

El formulario estará disponible exclusivamente a través del sistema Mi Legajo, donde cada docente deberá informar su situación laboral correspondiente al día del paro.

Desde el Ministerio de Educación provincial comunicaron a los equipos directivos y al personal docente que la declaración deberá ser completada por todos los agentes, sin importar la carga horaria asignada ni si ese día tienen o no actividad frente al aula.

En caso de no presentar la declaración jurada, el agente será considerado como ausente sin prestación de servicios, según informó la cartera educativa.

Cómo completar el formulario

Para realizar el trámite, los docentes deberán ingresar al sistema Mi Legajo y seguir los siguientes pasos:

  • Acceder al apartado “Relevamientos”.
  • Ingresar a la opción “Declaración Jurada”.
  • Registrar la prestación de servicios correspondiente a la jornada del lunes 3 de agosto.

El Ministerio de Educación aclaró que el formulario no deberá completarse obligatoriamente el mismo día del paro, ya que permanecerá habilitado durante tres jornadas: lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de agosto.

Además, remarcaron que deberán realizarlo todos los agentes, incluso aquellos que no tengan clases asignadas o no deban cumplir funciones por su distribución horaria habitual.

Escuelas públicas y privadas

La medida fue comunicada únicamente para los establecimientos de gestión estatal, debido a que Amsafé, el gremio que representa a los docentes públicos santafesinos, adhirió al paro nacional convocado por CTERA.

En el caso de las escuelas privadas, Sadop Santa Fe no participará de la huelga nacional, por lo que no se emitió una comunicación similar para ese sector. El gremio anunció, en cambio, una jornada de protesta con una radio abierta prevista para las 10.30 en la Plaza del Soldado.

Tensión entre el Gobierno y los gremios

La decisión del Ejecutivo provincial se da en medio del conflicto salarial con los sindicatos docentes, luego de que Amsafé rechazara la propuesta salarial presentada para el segundo semestre.

Ante esa negativa, el Gobierno de Santa Fe resolvió otorgar el aumento por decreto para todos los trabajadores estatales activos y jubilados.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo que la propuesta otorgada a los docentes era la misma que aceptaron otros sectores estatales.

“Nuestra decisión y posicionamiento es que los gremios de la administración central y salud aceptaron la propuesta salarial, que es la misma de los docentes. Se trabaja igual y entendemos que tiene la misma lógica. No podemos permitir que los docentes no estén percibiendo un aumento como los otros trabajadores del Estado”, afirmó.

Desde Amsafé cuestionaron la decisión y la calificaron como un “atropello”. El gremio sostuvo que “la voluntad de la docencia merece respeto” y rechazó que la negociación paritaria sea reemplazada por un decreto.

Cronograma de protestas

Amsafé confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto.

Además, el gremio anunció nuevas acciones dentro de su plan de lucha: una jornada junto a otras centrales sindicales el 7 de agosto y medidas previstas para los días 12, 20 y 25 de agosto, con reclamos vinculados a la situación previsional, las escuelas técnicas y el Iapos.

También anticiparon la realización de un “Septiembre Blanco”, con radios abiertas, caravanas, movilizaciones, concentraciones, ruidazos, semaforazos y plenarios en distintos puntos de la provincia.

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