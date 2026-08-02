Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

El Poder Judicial puso en marcha el cronograma escalonado de mudanza hacia el nuevo edificio ubicado sobre avenida General López. Las primeras oficinas ya comenzaron a funcionar y durante agosto se trasladarán áreas técnicas, organismos de atención al público y dependencias judiciales.

Traslado Judicial: comenzó la mudanza escalonada al nuevo edificio del Poder Judicial de Santa Fe.

El Poder Judicial de Santa Fe inició esta semana el proceso de traslado de dependencias al nuevo edificio "Anexo Palacio de Justicia" , ubicado detrás de la histórica Casa de Justicia, sobre avenida General López 2761.

La mudanza se desarrollará de manera progresiva durante todo el mes de agosto y forma parte de la puesta en funcionamiento de la nueva Manzana Judicial, un espacio destinado a optimizar la atención al público y el funcionamiento de los distintos organismos judiciales.

Las primeras áreas en instalarse fueron las dependencias técnicas de la Secretaría de Informática de la Corte Suprema. Desde mediados de esta semana, el área de Infraestructura Informática ya se encuentra operativa en el tercer piso del nuevo edificio.

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Cronograma de mudanzas

El traslado continuará de acuerdo con el siguiente cronograma:

Semana del 3 al 7 de agosto

Registro de Procesos Universales.

Oficina de Mandamientos y Notificaciones.

Oficina de Certificaciones.

Semana del 10 al 14 de agosto

Oficina de Gestión Judicial II (Segunda Instancia), incluyendo despachos de jueces, juezas y salas destinadas a juicios orales, públicos y por jurados.

Semana del 18 al 21 de agosto

Resto de las áreas técnicas de la Secretaría de Informática de la Corte Suprema.

Semana del 24 al 31 de agosto

Oficina de Gestión Judicial I (Primera Instancia), con el traslado de despachos judiciales y salas de audiencias para juicios orales, públicos y por jurados.

Atención al público

Las primeras oficinas que comenzarán a atender en el nuevo edificio serán:

Miércoles 5 de agosto: Registro de Procesos Universales y Oficina de Mandamientos y Notificaciones.

Registro de Procesos Universales y Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Miércoles 5 y jueves 6 de agosto: Oficina de Certificaciones.

Todas estas dependencias funcionarán en la planta baja del Anexo Palacio de Justicia.

Accesos al nuevo edificio

El ingreso principal se encuentra sobre avenida General López 2761, aunque también se podrá acceder desde calle 3 de Febrero, utilizando las rampas que conducen a la plazoleta central de la Manzana Judicial.

Además, quienes concurran a la tradicional Casa de Justicia podrán utilizar la conexión interna que comunica el hall principal con la plaza central y, desde allí, acceder a la mesa de atención para ser derivados a las oficinas correspondientes.

Recomendaciones

Desde el Poder Judicial solicitaron a la ciudadanía consultar previamente los días y horarios de atención de cada dependencia a través de los canales digitales oficiales, con el objetivo de facilitar la organización y evitar inconvenientes durante el proceso de traslado.