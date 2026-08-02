Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Desde su puesta en funcionamiento en febrero, el programa municipal recibió 210 objetos aportados por vecinos que encontraron un nuevo destino. La iniciativa busca extender la vida útil de los elementos, reducir residuos y promover prácticas de consumo responsable.

La Municipalidad de Santa Fe presentó el balance de los primeros seis meses de funcionamiento de Todavía Sirve , el programa que promueve la reutilización de objetos en buen estado para evitar su descarte y reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario.

Desde su puesta en marcha, el pasado 5 de febrero , el espacio recibió y recuperó 210 objetos , equivalentes a 6.524 kilos de materiales reutilizables , según los datos difundidos por el municipio.

La propuesta apunta a que los vecinos puedan acercar muebles, electrodomésticos, ropa, juguetes y otros elementos que ya no utilizan, pero que todavía pueden ser aprovechados por otras personas.

De esta manera, el programa busca fortalecer un modelo de economía circular basado en la recuperación, la reutilización y el consumo responsable, disminuyendo el impacto ambiental generado por el descarte de objetos que aún tienen vida útil.

Un espacio para recuperar y reutilizar

El punto Todavía Sirve funciona en la intersección de Pedro Vittori y Regis Martínez, frente al Eco Punto del Parque Federal, y comparte el predio con el Punto de Eco Carga de la ciudad.

Los vecinos pueden acercar directamente los objetos que desean donar para su reutilización. En aquellos casos en los que, por el tamaño del elemento o la falta de medios de traslado, no sea posible llevarlos hasta el lugar, se puede solicitar el retiro a domicilio a través del Sistema de Atención Ciudadana, comunicándose al 0800-777-5000.

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Un trabajo articulado

El programa funciona de manera articulada con el Punto de Eco Carga, una iniciativa financiada por el programa internacional Urban Ocean, que comparte el mismo espacio físico.

Ambas propuestas son gestionadas por la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, una organización integrada por más de 70 familias que desde hace 27 años trabajan en la separación y recuperación de residuos en el Complejo Ambiental de la ciudad.

Esta articulación permite consolidar políticas ambientales vinculadas a la recuperación de materiales, la generación de oportunidades laborales y la construcción de una ciudad con mayor compromiso con el cuidado del ambiente.

Con los resultados obtenidos durante su primer semestre, Todavía Sirve se posiciona como una herramienta para impulsar hábitos sustentables y darle una segunda oportunidad a objetos que todavía pueden ser utilizados.