Gallardo explotó contra las críticas a River tras la derrota ante Estudiantes

El “Muñeco” explicó la expulsión de Enzo Pérez tras la expulsión a los once minutos del segundo tiempo: “él (Enzo Pérez) tomó una decisión dentro del campo. Las emociones muchas veces juegan, a veces a favor, a veces en contra”. El D.T agregó: “Sin embargo, él no hizo que el equipo retrocediera. Él termina tomando una decisón que después asimiló que no era necesario porque lo hablamos adentro de la cancha... es una jugada aislada, no había superioridad numérica del rival con nosotros”.

En el final de su declaración, el D.T manifestó su opinión sobre la explosión de Pérez tras la expulsión: “no hay que buscar o justificar algunas cosas que ven en el campo. Uno cuando está en esas situaciones está a mil, entonces puede expresarse de alguna manera no favorable”.

El cruce de Gallardo con los periodistas

El reproche del entrenador del Millonario a los periodistas que preguntaron en la conferencia de prensa

Marcelo Gallardo se mostró molesto ante algunas preguntas que sintió que tuvieron el objetivo de ofenderlo por la caida en el estadio Monumental.

Una de las preguntas que enfadó al D.T fue cuando le consultaron sobre su opinión sobre el funcionamiento de su equipo durante las ocho fechas del campeonato local. Gallardo respondió: “¿en qué tono lo preguntas? Vos sos uno de los que pregunta siempre te respondo, siempre me escuchas cada respuesta que te doy ¿qué pensas vos que digo?, estamos en el mismo tono ... yo no cambio el discurso de acuerdo con un resultado”.

Por otra parte, en otra consulta, Gallardo explotó ante una afirmación de un periodista sobre la expulsión de Enzo Pérez: “lo que vos haces mención, que puso el retroceso del equipo y compañeros... no es así”.