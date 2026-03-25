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Comenzó la acción del Torneo Sudamericano M18 en Rosario

En la cancha de césped sintético del Hipódromo de Rosario, con la participación de dos equipos de la Unión Argentina, se disputó la primera jornada del Sudamericano M18

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 10:11hs
Argentina 1 estuvo integrado por los santafesinos Federico Narváez y Joaquín Dechiara.

fotos gentileza Martín Perego.

Argentina 1 estuvo integrado por los santafesinos Federico Narváez y Joaquín Dechiara.

Con la organización de Santa Fe Producciones, Rosario volvió a ser escenario de un evento deportivo internacional con la llegada del Campeonato Sudamericano M18 de rugby, que comenzó a disputarse en el Hipódromo de Rosario y que culminará el próximo viernes 27. El certamen, organizado por Sudamérica Rugby, reúne a jóvenes promesas del continente y marcará el inicio del camino hacia los seleccionados mayores. En esta edición, la selección argentina compite con dos equipos, mientras que también jugaron Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

Primer día de acción del Sudamericano M18 en Rosario

En el Hipódromo de Rosario, en donde hace de local Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, se desarrolló el primer día de competencias del Campeonato Sudamericano M18, certamen que le da la oportunidad a jugadores juveniles de la región a representar a sus seleccionados y continuar con el desarrollo de los mismos. A diferencia de los partidos disputados ayer, para la jornada final los partidos serán a dos tiempos de 20 minutos, para permitir dos encuentros por equipo.

En la primera jornada de la edición 2026 se disputaron tres encuentros. En primera instancia, Uruguay venció 29-13 a Chile, mientras que en el duelo entre los dos seleccionados que presentó el local, Argentina 1 triunfó 24-21 ante Argentina 2. En el último turno del día, Brasil le ganó 27-24 a Paraguay. El viernes 27 de marzo se disputará la segunda y última jornada de competencias del Sudamericano M18 en la cual se definirá al gran ganador del certamen continental.

Argentina 1: 1. Jeremías Godoy, 2. Nicolás Allende, 3. Federico Narvaez (CRAR de Rafaela), 4.Walter Bosio, 5. Rafael Salas, 6. Santiago Cabello, 7. Santino Nicotra, 8. Francisco Baldi, 9. Juan Bautista Maris (capitán), 10. Joaquín Dechiara (Santa Fe Rugby Club), 11. Salvador Aramburu, 12. Juan Cruz Estevez, 13. Joaquín Deiraux, 14. Santiago Mackey y 15. Santiago Martos Rodríguez. Luego ingresaron: 16. Bautista Córdoba, 17. Augusto Rimini, 18. Santino Viera Ortiz, 19. Santiago Feijoo, 20. Tomás Alonso, 21. Juan Bunge Fabre, 22. Joaquín Cocomarola, 23. Lucas Schiavi, 24. Valentín Acosta Arocena, 25. Nicolás Acuña y 26. Tobías Moreira (CRAI).

Argentina 2: 1. Bautista Olguin, 2. Facundo Moreira, 3. Rodrigo Salaberry, 4. Manuel Baudino, 5. Felipe Hygoneg, 6. Juan Martín Cid, 7. José Campitelli, 8. Tomás Lalor (capitán), 9. Gonzalo Fruttero (Santa Fe Rugby Club), 10. Blas de Carabassa, 11. Federico Katz, 12. Juan Martín Louge, 13. Faustino Lanusse, 14. Simón Macadam y 15. Ignacio Laborde. Suplentes: 16. Santino Brunetti, 17. Yoshitari Quiñonez, 18. Gaspar Krajzelman, 19. Nicanor Acrich, 20. Juan Pedro Sirota, 21. Cruz Quiroga, 22. Francisco Soiza, 23. Rafael Giardelli, 24. Timoteo Russo, 25. Fidel Usin y 26. Antonio Sagarna.

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La formaci&oacute;n Argentina 2 que participa del Torneo M18 que se juega en Rosario, cont&oacute; con la presencia de Gonzalo Fruttero medio scrum de Santa Fe Rugby.

La formación Argentina 2 que participa del Torneo M18 que se juega en Rosario, contó con la presencia de Gonzalo Fruttero medio scrum de Santa Fe Rugby.

Tries Argentina 1: Federico Narvaez, Nicolás Allende, Joaquín Dechiara yJoaquín Daireaux. Conversiones Argentina 1: Joaquín Cocomarola (2).

Tries Argentina 2: Simón Macadam, Gonzalo Fruttero y Blas de Carabassa. Conversiones Argentina 2: Blas de Carabassa (3).

Resultados primera jornada

Chile 13-29 Uruguay

Argentina (1) 24-21 Argentina (2)

Paraguay 24-27 Brasil

Viernes 27 de marzo

10:15 – Uruguay vs. Argentina (2)

11:05 – Argentina (1) vs. Paraguay

11:55 – Brasil vs. Chile

12:45 – Uruguay vs. Paraguay

13:35 – Argentina (1) vs. Chile

14:25 – Brasil vs. Argentina (2)

Rosario Sudamericano Torneo
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