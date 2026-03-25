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Unión clasificó a la próxima fase de la Copa Túnel Subfluvial

Unión derrotó a Instituto de Paraná por 3 a 1 y avanzó a cuartos de final, junto a Atlético Paraná que derrotó a Independiente de Santo Tomé en la capital entrerriana

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 08:32hs
Unión festejó ante la Gloria y clasificó a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Unión festejó ante la Gloria y clasificó a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Tal como estaba previsto comenzaron a disputarse los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. En primer término, Independiente no pudo ante Atlético Paraná y ya por la noche, en Santo Tomé, Unión nuevamente mostró su poderío y avanzó a cuartos de final ante la Gloria. En la presente jornada se definen las restantes 6 series.

Unión clasificó a cuartos de final en Santo Tomé

En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, luego de un buen primer tiempo planteado por el DT y los jugadores de la Gloria paranaenses, la escuadra entrerriana cayó por 3 a 1 ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Instituto se había ido al descanso con ventaja 1-0, mostrando un sólido rendimiento y buenas sensaciones. Sin embargo, en el segundo tiempo el partido cambió: las dos expulsiones y el desgaste físico terminaron inclinando la balanza a favor del Tatengue, que logró dar vuelta y quedarse con la clasificación. El global finalizó 7-3 a favor de Unión de Santa Fe, que se mete en la siguiente instancia del certamen.

Los goles para el conjunto Tatentegue fueron convertidos por Agustín Benavídes, Leonel Flores y Nicolás Pueblas, mientras que para Instituto lo hizo Maximiliano Martínez. En Instituto fueron expulsados Kevin Valente y Exequiel Gómez, en un cotejo que fue arbitrado por Guido Vázquez.

Independiente quedó eliminado del certamen

Atlético Paraná se quedó con una gran victoria 3 a 1 ante Independiente de Santo Tomé y avanzó a la próxima instancia de la Copa Túnel Subfluvial. Tras el empate 1 a 1 en la ida, el Decano mostró carácter y contundencia: Tomás Albornoz fue figura con un doblete —incluido un golazo de tiro libre— y Juan Ignacio Mitre completó el marcador para sellar una tarde de festejo en barrio San Martín.

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No pudo ser, Independiente de Santo Tom&eacute; perdi&oacute; ante Atl&eacute;tico Paran&aacute; y qued&oacute; eliminado. &nbsp;

No pudo ser, Independiente de Santo Tomé perdió ante Atlético Paraná y quedó eliminado.

El Decano sacó ventaja rápido, a los 14 minutos del primer tiempo por intermedio de Tomás Albornoz, y ante de irse a los vestuarios amplió el marcador a partir de Juan Ignacio Mitre a los 43 minutos. En el segundo tiempo, el Gato liquidó el pleito a los 28 minutos, nuevamente fue Tomás Albornoz. Por su parte, Nicolás Albornoz, para los dirigidos por Leandro Burtovoy, a los 36, solo sirvió para darle cifras definitivas al marcador. En los cuartos de final, el conjunto paranaense se medirá con el vencedor de Cosmos con Oro Verde.

Programación Copa Túnel Subfluvial Miércoles 25/3

18, Patronato (2) vs. La Salle Jobson (3)

20.30 Colón (2) vs. Sportivo Urquiza (2)

20.30, Nacional (0) vs. Belgrano (1)

21.30, Cosmos (0) vs. Oro Verde (0)

21.30, Atlético Neuquén (1) vs. Gimnasia y Esgrima (2)

Unión Copa Túnel Subfluvial
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