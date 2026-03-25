En el inicio de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026 por la zona A2, Regatas Santa Fe sumó su segunda victoria al batir por 84 a 70 a CUST B en condición de visitante.
Torneo Apertura A2: Regatas Santa Fe estiró su invicto en el Pay Zumé
Regatas Santa Fe le ganó como visitante a CUST B por 84-70, en el Pay Zumé, y se convirtió en líder de la Zona A2 del Torneo Apertura.
Por Ovación
25 de marzo 2026 · 11:04hs
El Lagunero fue atrás durante casi todo el encuentro, pero metió una corrida de 19-4 en los 4' definitorios para seguir con puntaje ideal.
TORNEO APERTURA - ZONA A2 - FECHA 3
Martes 24 de marzo
CUST B 70 (Nicolás Nessier 26) - Regatas (SF) 84 (Mateo Fabbroni 17)
Jueves 26 de marzo
21.30 Alumni vs. Macabi
21.30 Regatas Coronda vs. Argentino (SC)
21.30 Centenario vs. Santa Rosa
21.30 Kimberley vs. UNL
Libre: El Quillá
TABLA DE POSICIONES
Kimberley y Regatas (SF) 4 (2-0); Regatas Coronda, Santa Rosa, El Quillá, Macabi, Argentino y UNL 3 (1-1); CUST B 3 (0-3); Alumni 2 (1-0); Centenario 2 (0-2)
Fuente: Prensa ASB