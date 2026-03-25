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Torneo Apertura A2: Regatas Santa Fe estiró su invicto en el Pay Zumé

Regatas Santa Fe le ganó como visitante a CUST B por 84-70, en el Pay Zumé, y se convirtió en líder de la Zona A2 del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 11:04hs
Torneo Apertura A2: Regatas Santa Fe estiró su invicto en el Pay Zumé

Basquetboleando

En el inicio de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026 por la zona A2, Regatas Santa Fe sumó su segunda victoria al batir por 84 a 70 a CUST B en condición de visitante.

El Lagunero fue atrás durante casi todo el encuentro, pero metió una corrida de 19-4 en los 4' definitorios para seguir con puntaje ideal.

TORNEO APERTURA - ZONA A2 - FECHA 3

Martes 24 de marzo

CUST B 70 (Nicolás Nessier 26) - Regatas (SF) 84 (Mateo Fabbroni 17)

Jueves 26 de marzo

21.30 Alumni vs. Macabi

21.30 Regatas Coronda vs. Argentino (SC)

21.30 Centenario vs. Santa Rosa

21.30 Kimberley vs. UNL

Libre: El Quillá

TABLA DE POSICIONES

Kimberley y Regatas (SF) 4 (2-0); Regatas Coronda, Santa Rosa, El Quillá, Macabi, Argentino y UNL 3 (1-1); CUST B 3 (0-3); Alumni 2 (1-0); Centenario 2 (0-2)

Fuente: Prensa ASB

Torneo Apertura Regatas Pay Zumé
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