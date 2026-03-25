Colón, con una dura derrota que despertó viejos fantasmas

Colón perdió 3-1 ante San Telmo en su primera caída del torneo y volvió a mostrar fragilidad fuera de Santa Fe. La derrota encendió alarmas sobre el equipo y sobre el ciclo de Medrán.

El golpe fue fuerte y, sobre todo, conocido. Colón cayó 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel y dejó una sensación que remite a viejos problemas: un equipo que compite por momentos y que, ante el primer impacto, se desmorona.

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Fue la primera derrota en el campeonato de la Primera Nacional, pero el trasfondo preocupa más que el resultado. Porque más allá del recambio de nombres y la jerarquía del plantel, la imagen volvió a ser la de temporadas anteriores, especialmente en condición de visitante.

Una historia repetida en Colón

Colón insinuó, pero no sostuvo. Como tantas veces, el equipo tuvo pasajes donde pareció meterse en partido, pero nunca logró afirmarse. El descuento de Alan Bonansea encendió una luz de esperanza y abrió una ventana para el empate, pero duró poco.

San Telmo golpeó de nuevo y, en el tramo final, incluso pudo haber ampliado la diferencia. El Sabalero terminó desdibujado, sin respuestas anímicas ni futbolísticas.

Rendimientos que no aparecen

En lo individual, el equipo volvió a quedar en deuda. Gabriel Budiño no logró transmitir seguridad, los laterales (Mauro Peinipil y Facundo Castet) sufrieron en defensa y aportaron poco en ataque, y la zaga, que venía siendo uno de los puntos más firmes, también mostró fisuras con Pier Barrios y Federico Rasmussen.

En la mitad de la cancha, Ignacio Antonio continúa lejos de lo que se espera en generación de juego, mientras que Federico Lértora tuvo un partido para el olvido y fue reemplazado prematuramente.

Colón vs San Telmo El Colón de Ezequiel Medrán hizo agua en la Isla Maciel y se volvió con una durísima derrota ante San Telmo

Arriba, Julián Marcioni estuvo ausente, Ignacio Lago no logró desequilibrar y Lucas Cano volvió a desaprovechar su oportunidad. El único punto rescatable fue Bonansea, con un golazo de cabeza que maquilló el resultado.

Un margen que empieza a achicarse

Si bien el torneo recién comienza y hay tiempo para corregir, la derrota vuelve a poner el foco sobre Ezequiel Medrán. El DT arrastra un cierre de temporada anterior irregular, donde apenas consiguió una victoria en sus primeros partidos al mando.

Hoy, con un plantel armado para pelear arriba, la exigencia es mayor. Y el margen de error, menor.

Lo que viene para Colón

Colón tendrá una rápida oportunidad de recuperación, aunque en otro escenario complejo: el próximo domingo visitará a Patronato en Paraná.

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Será una prueba clave para determinar si este traspié fue un accidente lógico de inicio de torneo o si, por el contrario, vuelve a evidenciar problemas estructurales que el equipo aún no logra resolver.

Por ahora, la sensación es clara: Colón luce mejor en la tabla que en la cancha. Y si pretende ser candidato al ascenso, deberá empezar a demostrarlo mucho más rápido de lo que lo hizo en la Isla Maciel.