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Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

A las 5 de la madrugada, dos delincuentes rompieron la vidriera de Imperio Motos, robaron dos motos y escaparon. La Policía recuperó los vehículos tras una persecución; los sospechosos quedaron filmados

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de marzo 2026 · 11:48hs
Las moto robada de una concesionaria

gentileza

Las moto robada de una concesionaria, luego recuperada por la policía 

Esta madrugada de miércoles, cerca de las 5, dos delincuentes violentos irrumpieron en el local comercial Imperio Motos, ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle al 5800, en el barrio Villa María Selva. Los ladrones rompieron la vidriera, sustrajeron dos motocicletas del salón y escaparon a bordo de los vehículos.

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Las moto robada de una concesionaria, luego recuperada por la policía

Las moto robada de una concesionaria, luego recuperada por la policía

El hecho fue advertido por un automovilista que circulaba por la zona y, al notar la situación en plena avenida desierta, dio aviso al 911. Ese llamado permitió el rápido envío de recursos policiales de Orden Público y Cuerpos.

Minutos después, arribaron al lugar oficiales de las comisarías 8ª de Guadalupe y 5ª de Sargento Cabral, junto con efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada. En simultáneo, también llegó uno de los propietarios del comercio. Los policías constataron la mecánica del robo y brindaron detalles a los operadores del 911, quienes coordinaron un operativo cerrojo que culminó con el secuestro de las motos robadas.

Si bien los delincuentes lograron escapar, quedaron registrados en cámaras de videovigilancia, lo que será clave para su identificación y detención.

Operativo policial de persecución

Las cámaras de videovigilancia públicas y privadas permitieron reconstruir la fuga de los delincuentes. Tras cometer el robo, escaparon por avenida Aristóbulo del Valle hacia el norte y luego se internaron por calles laterales hasta el barrio Guadalupe Oeste.

En ese sector, los sospechosos fueron detectados por policías que participaban del rastrillaje. Al ser localizados a la altura de calle Larrea, se inició una persecución.

Uno de los delincuentes abandonó una de las motos al quedarse sin combustible, mientras que el otro también dejó el vehículo y ambos huyeron a pie hacia los pasillos del barrio La Chaqueñada.

Las motocicletas fueron secuestradas y trasladadas a la Comisaría 8ª de Guadalupe. Se trata de una Zanella roja sin patente y una Honda Falcon negra dominio 941 HKA.

Investigación en marcha

Fuentes policiales indicaron que, tanto el recorrido previo como la fuga, quedaron registrados en numerosas cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en toda la zona comercial de Aristóbulo del Valle.

Este material permitirá establecer la fisonomía, vestimenta y movimientos de los delincuentes, con el objetivo de avanzar en su identificación. No se descarta que los sospechosos pertenezcan a grupos delictivos de la zona de Guadalupe Oeste.

Intervención judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe detallado del procedimiento y el relevamiento de todas las imágenes de videovigilancia a lo largo del recorrido realizado por los delincuentes.

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