Santos busca DT y hay tres opciones de estrategas argentinos

El Santos de Neymar se quedó sin entrenador, con lo cual buscan un reemplazo, entre los que suenan tres argentinos. Entrá y fijate

19 de agosto 2025 · 16:25hs
Luego de la durísima derrota por 6-0 sufrida ante Vasco da Gama por el Brasileirão, Santos se quedó sin entrenador: Cléber Xavier fue despedido y la despedida del Peixe ya busca a su reemplazante, entre los que emergen varios argentinos.

El conjunto paulista evalúa cuatro opciones, destacando dos nombres: Tite y Jorge Sampaoli.

A continuación, aparecen otros dos argentinos que también fueron considerados por la dirigencia blanquinegra: Juan Pablo Vojvoda, ex Fortaleza, y Luis Zubeldía, ex San Pablo. También se contactó con Ramón Díaz, pero la intención del argentino es quedarse en Olimpia.

Según fuentes, Tite, sin club desde que dejó Flamengo en septiembre pasado, será el primer nombre que tantee la directiva, pero ya se sabe que la probabilidad de que acepte es muy baja. El Peixe se pondrá en contacto e intentará convencer al exseleccionador brasileño, pero es consciente de que, en estos momentos, Tite prioriza cuidar su salud mental y física.

Si no avanzan con Tite, Santos cambiará su foco hacia un viejo conocido: Sampaoli, quien pasó por Vila Belmiro en 2019 y está libre desde que se fue de Rennes en enero. En este caso, sin embargo, hay otro "obstáculo": la directiva sabe que el argentino solo aceptaría asumir el cargo si tuviera la certeza de fichar a sus famosos "refuerzos".

La idea es no apartarse del presupuesto

Con esto se completa automáticamente una posible negociación con el argentino, ya que la cúpula descarta hacer ningún despropósito financiero en la segunda mitad del año. Al presidente Marcelo Teixeira le gusta mucho el argentino, pero sabe que tendría que idear un plan para traer "refuerzos" gastando poco, si quiere profundizar las negociaciones con Sampaoli.

Por último, Vojvoda también gusta en el ámbito interno del Vila Belmiro, a pesar de que se encuentra sin club desde que dejó Fortaleza. Una vez más, sin embargo, la directiva del Santos sabe que se trata de una negociación complicada, ya que el argentino prefiere asumir un proyecto a principios de temporada.

