Unión vuelve al 15 de Abril para recibir a Huracán, el domingo 24 de agosto, a partir de las 14, por el capítulo 6 del Torneo Clausura.
Unión tiene árbitro confirmado para enfrentar a Huracán
La Liga Profesional dio a conocer las designaciones para la Fecha 6 del Torneo Clausura, con Unión recibiendo el domingo, desde las 14, a Huracán
El polémico Andrés Merlos pisará la Avenida López y estará acompañado por Cristian Navarro e Iván Nuñez. Asimismo, Yamil Possi será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Iván Delfino y como AVAR lo hará Mariano Negrete.
Fecha 6 - Torneo Clausura
Viernes 22 de agosto
15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Mihura
20.00 Tigre – Indepte. Rivadavia Mza (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua
Sábado 23 de agosto
14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Roberta Echeverría
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Cristian Navarro
17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Nahuel Viñas
20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
Domingo 24 de agosto
14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Negrete
16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Sebastián Bresba
18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato
20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 25 de agosto
15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Mariano Agli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gabriel Chade
17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Carla López
19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Diego Verlotta
19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez