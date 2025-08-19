Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene árbitro confirmado para enfrentar a Huracán

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones para la Fecha 6 del Torneo Clausura, con Unión recibiendo el domingo, desde las 14, a Huracán

19 de agosto 2025 · 18:46hs
Unión vuelve al 15 de Abril para recibir a Huracán, el domingo 24 de agosto, a partir de las 14, por el capítulo 6 del Torneo Clausura.

El polémico Andrés Merlos pisará la Avenida López y estará acompañado por Cristian Navarro e Iván Nuñez. Asimismo, Yamil Possi será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Iván Delfino y como AVAR lo hará Mariano Negrete.

Fecha 6 - Torneo Clausura

Viernes 22 de agosto

15.30 Barracas Central – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Mihura

20.00 Tigre – Indepte. Rivadavia Mza (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

Sábado 23 de agosto

14.30 San Lorenzo – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Cristian Navarro

17.30 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

20.00 San Martín (SJ) – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nahuel Viñas

20.00 Atlético Tucumán – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Domingo 24 de agosto

14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Negrete

16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Sebastián Bresba

18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 25 de agosto

15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Mariano Agli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gabriel Chade

17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Carla López

19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Diego Verlotta

19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gastón Suárez

