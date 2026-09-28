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Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

La semana del Prefederal contará con la disputa de dos fechas, la 9 y 10. En la A manda Almagro A, y en la B, Alma Juniors.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 10:57hs
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Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

Este martes se jugará la Fecha 9 del Torneo Prefederal ASB, en tanto el viernes será el turno del capítulo 10 con streaming ASB en el Húngaro Crespi.

TORNEO PREFEDERAL - FECHA 9 - MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

21.30 Almagro A vs. CUST A

21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors

21.30 Colón (SF) vs. Banco Provincial

21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste

21.30 Sanjustino vs. Gimnasia

21.30 Unión (SF) vs. El Quillá

TORNEO PREFEDERAL - FECHA 10 - VIERNES 2 DE OCTUBRE

21.30 CUST A vs. Banco Provincial

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)

21.30 Almagro A vs. Colón (SJ)

21.30 República del Oeste vs. El Quillá

21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (streaming ASB)

21.30 Alma Juniors vs. Sanjustino

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A 15 (7-1); Rivadavia 14 (6-2); Banco 13 (5-3); CUST A y Colón (SJ) 11 (3-5); Colón (SF) 8 (0-8)

ZONA B: Alma Juniors 14 (6-2); Sanjustino 13 (5-3); Gimnasia, Unión (SF) y República del Oeste 12 (4-4); El Quillá 9 (1-7)

Prefederal Almagro Alma Juniors
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