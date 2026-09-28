Este martes se jugará la Fecha 9 del Torneo Prefederal ASB, en tanto el viernes será el turno del capítulo 10 con streaming ASB en el Húngaro Crespi.
Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha
La semana del Prefederal contará con la disputa de dos fechas, la 9 y 10. En la A manda Almagro A, y en la B, Alma Juniors.
Por Ovación
TORNEO PREFEDERAL - FECHA 9 - MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
21.30 Almagro A vs. CUST A
21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors
21.30 Colón (SF) vs. Banco Provincial
21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste
21.30 Sanjustino vs. Gimnasia
21.30 Unión (SF) vs. El Quillá
TORNEO PREFEDERAL - FECHA 10 - VIERNES 2 DE OCTUBRE
21.30 CUST A vs. Banco Provincial
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)
21.30 Almagro A vs. Colón (SJ)
21.30 República del Oeste vs. El Quillá
21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (streaming ASB)
21.30 Alma Juniors vs. Sanjustino
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Almagro A 15 (7-1); Rivadavia 14 (6-2); Banco 13 (5-3); CUST A y Colón (SJ) 11 (3-5); Colón (SF) 8 (0-8)
ZONA B: Alma Juniors 14 (6-2); Sanjustino 13 (5-3); Gimnasia, Unión (SF) y República del Oeste 12 (4-4); El Quillá 9 (1-7)