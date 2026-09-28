Uruguay goleó a Corea del Sur y Forlán consiguió su primera victoria como DT

Uruguay se impuso 4-1 en Seúl con un doblete de Darwin Núñez, un golazo de Giorgian de Arrascaeta y un tanto en contra. Fue el primer triunfo de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya.

Uruguay consiguió una contundente victoria por 4-1 ante Corea del Sur en el estadio mundialista de Seúl y cerró con una sonrisa el segundo partido de la era de Diego Forlán como entrenador de la Celeste.

El equipo uruguayo mostró una gran versión durante el primer tiempo, fue intenso, ordenado y efectivo para sacar una diferencia de tres goles antes del descanso. Darwin Núñez marcó por duplicado , mientras que Giorgian de Arrascaeta y un gol en contra de Minjae Kim completaron la goleada.

Uruguay fue contundente en el primer tiempo

La Celeste salió decidida desde el comienzo y rápidamente generó situaciones frente al arco local. A los 2 minutos, Joaquín Piquerez tuvo la primera oportunidad con un remate que se fue desviado después de una buena acción de Maximiliano Araújo.

Poco después, Brian Rodríguez también probó suerte, aunque su disparo terminó afuera. Uruguay encontró la apertura del marcador a los 13 minutos, cuando Darwin Núñez cortó una extensa sequía goleadora con la camiseta de la selección.

De Arrascaeta recuperó una pelota en la salida surcoreana y filtró un pase para Núñez, quien controló con la zurda dentro del área y definió cruzado con la derecha para poner el 1-0.

El segundo llegó a los 26 minutos. Núñez peleó una pelota, Maxi Araújo descargó hacia atrás y apareció De Arrascaeta, quien sacó un espectacular derechazo desde afuera del área para colocar la pelota lejos del alcance del arquero.

Antes del descanso, Uruguay amplió todavía más la diferencia. Guillermo Varela protagonizó una gran corrida desde campo propio, llegó al área y, cuando Minjae Kim intentó cerrar la jugada, el defensor surcoreano terminó desviando la pelota contra su propio arco.

Núñez volvió a aparecer y selló la goleada

Corea del Sur modificó su postura en el segundo tiempo y salió en busca del descuento. El local consiguió llevar el partido cerca del arco uruguayo y obligó a Christopher Fiermarín a intervenir por primera vez, aunque el arquero respondió correctamente.

Cuando los asiáticos parecían tener mayor control, Uruguay volvió a golpear. Varela, uno de los puntos altos del equipo, volvió a desbordar por la derecha y envió un centro preciso al área.

Darwin Núñez apareció para conectar de cabeza y marcar el 4-0, consiguiendo así su segundo tanto de la noche y completando una actuación destacada.

Corea del Sur consiguió descontar a los 80 minutos. Kang-in Lee desvió un centro enviado desde la derecha por Heung-min Son y la pelota terminó ingresando en el arco defendido por Fiermarín.

Forlán sumó su primer triunfo al frente de Uruguay

Con la ventaja construida durante la primera mitad, Uruguay pudo administrar el resultado hasta el final y consiguió la primera victoria de Diego Forlán como entrenador de la selección.

La única preocupación de la noche estuvo relacionada con Giorgian de Arrascaeta, quien debió abandonar el campo a los 77 minutos debido a una molestia en la muñeca.

La Celeste cerrará su gira internacional el próximo martes 6 de octubre, cuando se enfrente a India desde las 10.30 en el VYBK de Calcuta.

Uruguay 4-1 Corea del Sur

Goles: 13' y 26' Darwin Núñez; 26' Giorgian de Arrascaeta; 42' Minjae Kim en contra; 80' Kang-in Lee.

Uruguay: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Lee Han-beom, Minjae Kim, Lee Tae-seok; Kang-in Lee, Bong-soo Kim, Jae-sung Lee, Hee-chan Hwang; Hyeongyu Oh, Heung-min Son. DT: Robert Moreno.

Estadio: Mundialista de Seúl.