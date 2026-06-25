Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Gimnasia cerró con Racing la continuidad de Germán Conti hasta junio de 2027. El defensor seguirá a préstamo, sin cargo y con opción de compra

Gimnasia definió la continuidad de Germán Conti después de varios días de negociaciones con Racing. Las partes alcanzaron un acuerdo para renovar el préstamo del defensor central hasta junio de 2027.

El nuevo vínculo contempla un préstamo sin cargo y con opción de compra, una fórmula que le permitirá al Lobo seguir contando con un futbolista que se consolidó como titular en el equipo dirigido por Ariel Pereyra.

La negociación avanzó con rapidez por distintos factores. Uno de ellos fue que Conti no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador de Racing, Juan Pablo Vojvoda. Además, el propio futbolista manifestó su intención de continuar en el conjunto albiazul.

Conti había llegado a Gimnasia a mediados de 2025 mediante un préstamo por 12 meses. En sus primeros meses tuvo escasa participación durante el ciclo de Alejandro Orfila, aunque su situación cambió en el tramo final de la temporada pasada, cuando comenzó a ganar continuidad bajo la conducción de Fernando Zaniratto. Y se ganó la titularidad con el Pata Pereyra en el banco.