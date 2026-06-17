Las semifinales del Torneo Apertura en el nivel A1 tendrán un capítulo más, tanto en el Cuna de Matadores como en el Roque Otrino.
Apertura A1: Alma Juniors y Gimnasia forzaron desempates en semifinales
Alma Juniors le ganó a Colón (SF) por 66-64 , mientras que Gimnasia superó a Sanjustino por 76-71, y los finalistas del Apertura saldrán de un tercer partido.
Por Ovación
17 de junio 2026 · 08:29hs
Los dos juegos fueron con finales apretados, prevaleciendo Gimnasia sobre Sanjustino en el Húngaro Crespi y Alma Juniors ante Colón en el Enzo Scocco.
TORNEO APERTURA A1 - SEMIFINALES
Martes 16 de junio
Gimnasia (1) 76 (Iñaki Uriona 14) - Sanjustino (1) 71 (Lucas Musante 19)
Alma Juniors (1) 66 (Facundo Breques 24) - Colón (SF) (1) 64 (Santiago Costa 13)
PARTIDOS SUSPENDIDOS POR DIFERENTES RAZONES
Almagro vs. Rivadavia (Quinto puesto)
Unión (SF) vs. Colón (SJ) (Séptimo puesto)
CUST vs. República (Puestos 9 al 11)