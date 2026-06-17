Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Apertura A1: Alma Juniors y Gimnasia forzaron desempates en semifinales

Alma Juniors le ganó a Colón (SF) por 66-64 , mientras que Gimnasia superó a Sanjustino por 76-71, y los finalistas del Apertura saldrán de un tercer partido.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 08:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Apertura A1: Alma Juniors y Gimnasia forzaron desempates en semifinales

Las semifinales del Torneo Apertura en el nivel A1 tendrán un capítulo más, tanto en el Cuna de Matadores como en el Roque Otrino.

Los dos juegos fueron con finales apretados, prevaleciendo Gimnasia sobre Sanjustino en el Húngaro Crespi y Alma Juniors ante Colón en el Enzo Scocco.

TORNEO APERTURA A1 - SEMIFINALES

Martes 16 de junio

Gimnasia (1) 76 (Iñaki Uriona 14) - Sanjustino (1) 71 (Lucas Musante 19)

Alma Juniors (1) 66 (Facundo Breques 24) - Colón (SF) (1) 64 (Santiago Costa 13)

PARTIDOS SUSPENDIDOS POR DIFERENTES RAZONES

Almagro vs. Rivadavia (Quinto puesto)

Unión (SF) vs. Colón (SJ) (Séptimo puesto)

CUST vs. República (Puestos 9 al 11)

Apertura Alma Juniors Gimnasia
Noticias relacionadas
La Perla Oeste perdió el invicto de local pero se mantiene como puntero del Apertura Polaca Burtovoy.

La Perla perdió el invicto pero sigue siendo puntero del Apertura Polaca Burtovoy

apertura a2: alumni y el quilla definiran el ascenso al prefederal

Apertura A2: Alumni y El Quillá definirán el ascenso al Prefederal

Por la fecha 13 del Apertura Polaca Burtovoy, El Quillá visitará a Nobleza en Recreo.

Comienza la fecha 13 del torneo Apertura José Luis Burtovoy

apertura femenino: republica le quito el invicto a alma y suena con otra corona

Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

Lo último

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Último Momento
Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Ovación
Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber