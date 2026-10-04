Gimnasia dio la nota y le ganó al campeón Colón (SJ) en el Portón del Norte

La séptima fecha de Primera A de la Liga Santafesina tuvo acción durante el sábado, donde Gimnasia le ganó de visitante a Colón (SJ), el último campeón.

El Torneo Clausura Lautaro Fagioli pudo continuar este sábado con tres partidos correspondientes a la séptima fecha de Primera A, aunque las condiciones climáticas obligaron a postergar varios encuentros. La jornada había comenzado el miércoles con los triunfos de Sanjustino y Ciclón Racing, mientras que el viernes Colón venció a Newell’s.

En los encuentros disputados este sábado, Gimnasia y Esgrima derrotó 3-1 como visitante a Academia AC , en un partido donde el conjunto mensana logró marcar diferencias. Máximo Giménez, Facundo Preattoni y Jonatan Traverso anotaron para el ganador, mientras que Facundo Panicali convirtió para el local.

Ateneo ganó en San Justo y hubo empate entre Independiente y Cosmos

Otro de los equipos que consiguió sumar de a tres fue Ateneo Inmaculada, que superó por la mínima a Colón de San Justo. José Leal fue el autor del único gol del encuentro para darle al conjunto visitante una victoria importante en esta séptima fecha.

En tanto, Independiente y Cosmos igualaron 1-1. Rodrigo Rolón puso en ventaja al conjunto local, mientras que Diego Fornillo marcó para Cosmos y estableció el resultado definitivo.

La fecha había tenido además el triunfo de Sanjustino por 2-1 ante La Salle Jobson, con goles de Agustín Jara y Matías Benegas, mientras que Mateo Basilio descontó para el conjunto lasallano.

Por su parte, Ciclón Racing derrotó 2-1 a La Perla del Oeste gracias a un doblete de Marcelo Echeverría. Emanuel Fassi había marcado el tanto del elenco de Recreo.

El viernes, en tanto, Colón derrotó 1-0 a Newell’s Old Boys, con gol de Lautaro Battistella.

Cinco partidos fueron postergados

Las condiciones climáticas impidieron que se completara la programación prevista para la séptima fecha. Quedaron pendientes los siguientes encuentros:

Deportivo Nobleza – Sportivo Guadalupe

Las Flores II – Juventud Unida

Nacional – Unión

Deportivo Santa Rosa – Ciclón Norte

Náutico El Quillá – Universidad

De esta manera, la séptima fecha del Clausura Lautaro Fagioli quedó parcialmente disputada y deberá completarse cuando se reprograme la totalidad de los encuentros suspendidos por el estado de los campos de juego.