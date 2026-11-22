El directivo de Unión detalló que el pasivo con el presidente ronda los tres millones de dólares, defendió los aportes realizados por Spahn y aclaró cómo sigue el contrato de la indumentaria oficial hasta diciembre.

El tesorero de Unión , Rodrigo Rosso, rompió el silencio en diálogo con el programa Entre Tatengues (Rec Santa Fe) para abordar de lleno la realidad económica de la institución, el pasivo que el club mantiene con el presidente Luis Spahn y las versiones sobre un posible cambio de marca en la indumentaria oficial.

Consultado de manera directa sobre si la entidad atraviesa una crisis terminal, el dirigente fue tajante: "¿Si está fundido Unión? No, muy lejos de eso. Sí hay que decir que tuvimos problemas económicos". En ese sentido, pidió analizar el escenario dentro del contexto general del fútbol argentino y explicó el origen de las dificultades financieras: "Pasamos de ser un club prácticamente vendedor y poco comprador a ser a la inversa, con la renovación del Kily González en enero de 2025".

Según detalló, se realizó una fuerte inversión que no dio los frutos deportivos esperados y, al no concretarse ventas, el club atravesó "momentos complicados y tormentas a las que en Unión no estábamos acostumbrados".

La deuda con Luis Spahn y el giro en el mercado de Unión

Otro de los ejes centrales de la entrevista pasó por el dinero que la institución le adeuda a su máximo mandatario. Rosso precisó que, si se toma desde el primer aporte hasta la actualidad, la cuenta arroja unos tres millones de dólares, una cifra que calificó como dinámica ya que puede ir variando día a día.

Ante el cuestionamiento sobre la falta de un plan de pagos formal para evitar retiros de dinero en momentos inoportunos, el tesorero defendió el manejo histórico de esos fondos. "Fueron muchísimas veces más las que Unión se benefició de no sacar cuando tenía la posibilidad, que las que sacó", aseguró. Además, aclaró que en el último informe económico cuatrimestral no figuraban aportes previos importantes —como los 200.000 dólares que Spahn puso para el pago de Cazonatti— y subrayó que el presidente priorizó en reiteradas ocasiones dejar el capital para obras como la pileta antes que retirarlo.

El futuro de la indumentaria y la aclaración sobre TBS

Por último, Rosso se refirió a los rumores que vinculaban a la firma TBS como posible reemplazante para vestir al plantel profesional y desmintió cualquier negociación formal. "Hablé con la gente de marketing y me dijo que nunca hubo una oferta escrita de esta gente, solo insinuaciones por WhatsApp", explicó el directivo, dejando en claro que no fue una opción tenida en cuenta.

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El tesorero fue aún más duro al fundamentar por qué la marca no corre como alternativa: señaló que "hace dos o tres años no viste a nadie", recordó que la anterior etapa de la empresa en la institución "terminó mal" y reveló que pretendían participación en los espacios de patrocinio de la camiseta, algo que el club ya tiene comercializado por fuera.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre los plazos institucionales al confirmar que existe un contrato vigente firmado hasta diciembre y que recién después de esa fecha se anunciará si habrá o no un cambio de marca.