Leonardo Madelón tiene a Matías Tagliamonte como prioridad para reforzar el puesto de cara al 2027 de Unión. La pretensión de Racing, el obstáculo.

Unión tiene una prioridad para reforzar el arco de cara a la temporada 2027 y Leonardo Madelón no tiene demasiadas dudas sobre el nombre: Matías Tagliamonte. El entrenador pretende recuperar al guardameta que le dio respuestas durante su anterior ciclo en el club, pero su regreso desde Racing presenta dificultades que exceden lo futbolístico.

El arquero dejó una buena imagen en Santa Fe durante 2025, cuando le tocó asumir la titularidad tras la salida de Thiago Cardozo. En el Torneo Clausura disputó 16 partidos y terminó ocho de ellos con la valla invicta, números que respaldan la consideración que mantiene Madelón sobre sus condiciones.

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Sin embargo, después de su regreso a Avellaneda, su panorama cambió considerablemente. Racing lo repatrió y mejoró sus condiciones contractuales, aunque no consiguió ganarse un lugar. Con Facundo Cambeses afianzado como uno de los referentes del equipo, Tagliamonte quedó relegado y busca una salida que le permita recuperar continuidad.

El contrato de Tagliamonte, el primer obstáculo para Unión

Uno de los principales inconvenientes para avanzar es el salario del arquero. Cuando Racing lo recuperó, le mejoró el contrato y ahora sus pretensiones económicas representan una cifra elevada para la estructura salarial que maneja Unión.

Por eso, más allá del interés de Madelón, la dirigencia tatengue deberá encontrar una fórmula que permita afrontar la operación sin comprometer sus finanzas. La intención es contar con un arquero que conoce el club, que ya tuvo buenos rendimientos y que no necesitaría un período de adaptación, pero las condiciones actuales obligan a negociar.

Racing también pretende un cargo por su salida

El segundo condicionante está directamente relacionado con Racing. La Academia pretende cobrar un cargo para desprenderse de Tagliamonte, una postura que agrega otro componente económico a una negociación que ya tiene dificultades.

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En este escenario también aparece como antecedente la relación entre ambas instituciones por la transferencia de Juan Ignacio Nardoni, una operación que todavía genera diferencias por los reclamos económicos que sostiene Unión.

Así, el regreso de Tagliamonte depende de que se acerquen posiciones entre los clubes y de que el arquero pueda adecuar sus pretensiones salariales. Madelón ya dio su aprobación y lo considera el indicado para reforzar el puesto, pero la dirigencia deberá resolver dos cuestiones centrales para transformar ese interés en una incorporación concreta.

El nombre está elegido, aunque el camino para volver a Santa Fe todavía tiene obstáculos importantes.