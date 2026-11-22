El plantel retomará este lunes los trabajos en Casa Unión y continuará hasta el viernes 27 de noviembre. Habrá un nuevo amistoso ante 9 de Julio de Rafaela.

Unión transita los últimos días de actividad de un año que terminó con sabor a poco desde lo deportivo. Después de quedar eliminado del Torneo Clausura y no conseguir la clasificación a los playoffs, el plantel que conduce Leonardo Madelón volverá a entrenarse este lunes por la mañana en Casa Unión, con la mirada puesta en cerrar la preparación y comenzar a proyectar la temporada 2027.

La planificación contempla trabajos hasta el viernes 27 de noviembre, jornada en la que se dará por finalizada esta etapa de entrenamientos antes de que los futbolistas queden licenciados. Durante esta semana, además, el Tatengue disputará un nuevo encuentro amistoso frente a 9 de Julio de Rafaela, una oportunidad que el cuerpo técnico aprovechará para continuar evaluando alternativas.

Un amistoso para observar a los juveniles que vienen de Reserva en Unión

Más allá de que el resultado será secundario, el partido ante el conjunto rafaelino tendrá un valor importante para Madelón. El entrenador pretende seguir viendo en acción a varios juveniles que vienen destacándose en Reserva y que aparecen como opciones para empezar a ganar protagonismo en Primera.

La apuesta por los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores forma parte de la planificación institucional para 2027. La intención de los dirigentes es darles mayor espacio y participación, en un proceso que también dependerá de las evaluaciones que realice el cuerpo técnico durante estos últimos entrenamientos.

Una vez concluida la actividad del viernes, el plantel tendrá vacaciones y el reencuentro está previsto para el sábado 26 de diciembre, cuando comenzará formalmente la pretemporada.

Renovaciones y refuerzos, los temas centrales del mercado de Unión

Mientras Madelón termina de observar a los futbolistas que tiene a disposición, la dirigencia deberá acelerar las gestiones para darle forma al próximo plantel. Entre los jugadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre, Cristian Tarragona y Brahian Cuello son los dos nombres que tienen mayores posibilidades de continuar y por los que se buscará avanzar en las renovaciones.

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En paralelo, el entrenador ya transmitió sus necesidades para el mercado de pases. Unión pretende incorporar un arquero, un marcador central, un lateral izquierdo, un volante central y dos extremos. En el puesto de guardameta, uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es el de Matías Tagliamonte, por quien existen gestiones, aunque su situación contractual con Racing representa una dificultad.

De esta manera, Unión comenzará a transitar una etapa de transición entre el cierre de una temporada que no cumplió con las expectativas y la construcción del proyecto deportivo para 2027. La última semana de entrenamientos servirá para terminar de evaluar a los juveniles, mientras que el mercado de pases empezará a marcar buena parte del futuro del equipo de Madelón.