Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró una victoria clave ante Independiente de Oliva por 91-82, cortando la racha positiva del conjunto cordobés. Martiniano Dato fue la gran figura, sumando 22 puntos, mientras que en la visita Francisco Conrradi aportó 15 unidades.
Gimnasia frenó a Independiente y Quimsa remontó un partidazo en Vicente López
Gimnasia superó 91-82 a Independiente de Oliva, mientras que Quimsa se impuso sobre Platense 86-85 en un final de infarto en Buenos Aires.
Por Ovación
El partido, disputado en el Socios Fundadores, comenzó parejo, con Dato y Patricio Tabarez como protagonistas. Gimnasia logró sacar ventaja en los últimos minutos del primer cuarto con triples de Emiliano Toretta, cerrando 23-21. En el segundo parcial, la I igualó con Agustín Pautasso, pero el local mantuvo la ventaja mínima al descanso: 49-48.
En la segunda mitad, el encuentro continuó de ida y vuelta, con Independiente buscando distanciarse gracias a Agustín Caffaro. Sin embargo, Gimnasia ajustó la defensa y cerró el tercer cuarto arriba 69-66. En el último período, los triples de Marcos Chacón y Anyelo Cisneros aseguraron la victoria final por 91-82, ante un rival que nunca dejó de luchar.
Quimsa remontó en el cierre ante Platense
En Vicente López, Quimsa logró un triunfo emocionante 86-85 frente a Platense, tras un partido cargado de intensidad y paridad. A pesar de que el Calamar tomó la iniciativa con un juego sólido y colectivo, los santiagueños no bajaron los brazos y jugaron un tercer y cuarto cuarto de alto nivel.
El Marrón comenzó sólido, destacándose Agustín Jara y Derrick Woods con 14 puntos combinados, y mantuvo la ventaja al cierre del primer cuarto (24-21). Julián Morales fue clave en el segundo, ayudado por Woods y Smaniotti, para estirar la diferencia a 50-41 al descanso.
En la segunda mitad, Quimsa recortó distancias con un gran Leandro Lema y la dirección de Figueredo. El último minuto fue de infarto: Lema convirtió la última unidad y la defensa santiagueña aseguró el triunfo final por 86-85, cerrando de forma agónica una gira que empezó complicada pero terminó con victoria.
Resumen de la jornada
Gimnasia 91-82 Independiente (O): Dato 22 puntos, Conrradi 15.
Quimsa 86-85 Platense: Lema decisivo, Morales y Woods destacados.
Ambos partidos destacaron por la paridad, intensidad y momentos de ida y vuelta, mostrando que la Liga Nacional sigue ofreciendo encuentros emocionantes y con finales de alta tensión.