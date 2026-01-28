Gimnasia frenó a Independiente y Quimsa remontó un partidazo en Vicente López

Gimnasia superó 91-82 a Independiente de Oliva, mientras que Quimsa se impuso sobre Platense 86-85 en un final de infarto en Buenos Aires.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró una victoria clave ante Independiente de Oliva por 91-82, cortando la racha positiva del conjunto cordobés. Martiniano Dato fue la gran figura, sumando 22 puntos, mientras que en la visita Francisco Conrradi aportó 15 unidades.

El partido, disputado en el Socios Fundadores , comenzó parejo, con Dato y Patricio Tabarez como protagonistas. Gimnasia logró sacar ventaja en los últimos minutos del primer cuarto con triples de Emiliano Toretta, cerrando 23-21. En el segundo parcial, la I igualó con Agustín Pautasso, pero el local mantuvo la ventaja mínima al descanso: 49-48.

En la segunda mitad, el encuentro continuó de ida y vuelta, con Independiente buscando distanciarse gracias a Agustín Caffaro. Sin embargo, Gimnasia ajustó la defensa y cerró el tercer cuarto arriba 69-66. En el último período, los triples de Marcos Chacón y Anyelo Cisneros aseguraron la victoria final por 91-82, ante un rival que nunca dejó de luchar.

Quimsa remontó en el cierre ante Platense

En Vicente López, Quimsa logró un triunfo emocionante 86-85 frente a Platense, tras un partido cargado de intensidad y paridad. A pesar de que el Calamar tomó la iniciativa con un juego sólido y colectivo, los santiagueños no bajaron los brazos y jugaron un tercer y cuarto cuarto de alto nivel.

El Marrón comenzó sólido, destacándose Agustín Jara y Derrick Woods con 14 puntos combinados, y mantuvo la ventaja al cierre del primer cuarto (24-21). Julián Morales fue clave en el segundo, ayudado por Woods y Smaniotti, para estirar la diferencia a 50-41 al descanso.

En la segunda mitad, Quimsa recortó distancias con un gran Leandro Lema y la dirección de Figueredo. El último minuto fue de infarto: Lema convirtió la última unidad y la defensa santiagueña aseguró el triunfo final por 86-85, cerrando de forma agónica una gira que empezó complicada pero terminó con victoria.

Resumen de la jornada

Gimnasia 91-82 Independiente (O) : Dato 22 puntos, Conrradi 15.

Quimsa 86-85 Platense: Lema decisivo, Morales y Woods destacados.

Ambos partidos destacaron por la paridad, intensidad y momentos de ida y vuelta, mostrando que la Liga Nacional sigue ofreciendo encuentros emocionantes y con finales de alta tensión.