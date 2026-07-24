Unión comenzaba este viernes su camino en el Torneo Clausura con un desafío que va mucho más allá de lo futbolístico visitando a Platense por la primera fecha de la Zona A, condicionado por las inhibiciones y que le impide a Leonardo Madelón utilizar a los refuerzos. Lo comenzó perdiendo por el gol en contra de Tomás Fagioli, pero lo dio vuelta en el complemento con corazón y los goles de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona; sin embargo se le escapó en el final por el tanto de Bautista Merlini. El árbitro fue Sebastián Martínez y el partido fue transmitido por UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Platense y Unión
Unión, que no pudo usar los refuerzos por la inhibición, igualó de visitante 2-2 ante Platense por la fecha 1 de la zona A del Clausura
Por Ovación
Formaciones de Platense y Unión
Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía y Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 23' Tomás Fagioli, en contra (P); ST 26' Juan Pablo Ludueña (U), 33' Cristian Tarragona, de penal (U) y 42' Bautista Merlini (P)
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Salomé Di Iorio.
Estadio: Ciudad de Vicente López.