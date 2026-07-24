El minuto a minuto del partido entre Platense y Unión

Unión comenzaba este viernes su camino en el Torneo Clausura con un desafío que va mucho más allá de lo futbolístico visitando a Platense por la primera fecha de la Zona A, condicionado por las inhibiciones y que le impide a Leonardo Madelón utilizar a los refuerzos. Lo comenzó perdiendo por el gol en contra de Tomás Fagioli, pero lo dio vuelta en el complemento con corazón y los goles de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona; sin embargo se le escapó en el final por el tanto de Bautista Merlini. El árbitro fue Sebastián Martínez y el partido fue transmitido por UNO 106.3.