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El minuto a minuto del partido entre Platense y Unión

Unión, que no pudo usar los refuerzos por la inhibición, igualó de visitante 2-2 ante Platense por la fecha 1 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 20:38hs
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El minuto a minuto del partido entre Platense y Unión

Prensa Unión
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@caplatense
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Unión comenzaba este viernes su camino en el Torneo Clausura con un desafío que va mucho más allá de lo futbolístico visitando a Platense por la primera fecha de la Zona A, condicionado por las inhibiciones y que le impide a Leonardo Madelón utilizar a los refuerzos. Lo comenzó perdiendo por el gol en contra de Tomás Fagioli, pero lo dio vuelta en el complemento con corazón y los goles de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona; sin embargo se le escapó en el final por el tanto de Bautista Merlini. El árbitro fue Sebastián Martínez y el partido fue transmitido por UNO 106.3.

Comenzó el partido: Unión visita a Platense

Sin los refuerzos por la inhibición, Unión juega ante Platense en Vicente López por la fecha inicial de la zona A del Clausura.

6 minutos: Platense le cede la iniciativa a Platense

Con un tradicional 4-4-2, Unión espera en su campo y Platense toma la posta en el inicio.

9 minutos: Unión tuvo el primero con Tarragona

Buena acción de Unión, con Tarragona picando solo y fue clave la salvada del arquero de Platense para evitar el gol. La más clara.

15 minutos: Unión tiene problemas en la banda izquierda

Platense enfoca su ataque por la derecha (lado izquierdo de Unión), donde juegan Alaya y Cuello en Unión.

23 minutos: Platense se pone arriba ante Unión

Tomás Fagioli, en contra, pone el 1-0 de Platense ante Unión. Dejó dudas por un empujón, pero no hubo revisión de VAR.

29 minutos: Aguirre llevó peligro para Unión

El delantero se jugó la personal y remató hacia donde estaba el arquero de Platense, que gana 1-0.

34 minutos: Vargas tuvo el empate para Unión

Otra jugada clara de gol para Unión, con un tiro de Vargas que tapó el arquero de Platense, que ya pasa a ser figura. Minuto después, Aguirre también probó con un zurdazo.

44 minutos: Unión ya merece la igualdad

Unión equiparó las acciones y creó varias situaciones para poner en jaque el 1-0 de Platense.

Final del primer tiempo: Unión pierde ante Platense

Concluyó el acto inicial en Vicente López, con la victoria parcial de Platense 1-0 ante Unión, con gol en contra de Tomás Fagioli.

Inició el complemento: Unión busca darlo vuelta ante Platense

Se puso en marcha en el complemento en Vicente López, donde Unión pierde contra Platense 1-0. Madelón no hizo cambios.

8 minutos ST: Unión presiona alto en busca del desnivel

Unión se adelanta tratando de que Platense force el pelotazo en busca del empate. Por ahora carece de precisión.

13 minutos ST: Madelón mueve el banco en Unión

A la cancha Valentín Cerrudo y Santino Vera, que debutan en Unión, en lugar de Cuello y Giaccone.

20 minutos ST: Cerrudo tuvo el empate de Unión

El delantero debutante tuvo la igualdad para Unión, pero no tuvo convicción en la acción. Gana Platense 1-0.

26 minutos ST: Unión se lo empata a Platense

Cabezazo de Ludueña para que Unión se lo iguale a Platense 1-1, con una constelación de pibes y debutantes.

33 minutos ST: Unión se lo da vuelta a Platense

Tras un penal a Cerrudo, Unión se lo dio vuelta a Platense con empuje y Garra 2-1, con gol de Tarragona. Adentro Bruno Pittón.

40 minutos ST: Unión no para y quiere más

Unión mejora tras el desnivel y quiere liquidar la historia ante Platense con mayoría de pibes.

42 minutos ST: Platense se lo igualó a Unión

Merlini la mandó a guardar y Platense se lo empató 2-2 a instancias del VAR, a Unión.

Final del partido: Unión igualó con Platense

En un emocionante segundo tiempo, Platense y Unión, repleto de pibes, igualaron 2-2 en Vicente López por la fecha 1 de la zona A del Clausura.

Formaciones de Platense y Unión

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía y Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 23' Tomás Fagioli, en contra (P); ST 26' Juan Pablo Ludueña (U), 33' Cristian Tarragona, de penal (U) y 42' Bautista Merlini (P)

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Unión Platense clausura
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