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El Mundial 2026 ya tiene su primera canción oficial: "Lighter", una fusión sin fronteras

La FIFA presentó el primer sencillo del álbum del torneo, una colaboración entre Jelly Roll y Carín León que verá la luz este 20 de marzo.

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 17:57hs
El Mundial 2026 ya tiene su primera canción oficial: Lighter, una fusión sin fronteras

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 empezó a tomar ritmo. La FIFA anunció el lanzamiento de “Lighter”, la primera canción oficial del álbum del torneo, que contará con las voces del estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León.

El tema estará disponible desde este viernes 20 de marzo en todas las plataformas digitales y fue presentado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, como una pieza clave que “marca el tono de todo lo que está por venir” en la previa del certamen.

Una mezcla que representa al Mundial

“Lighter” no es una canción convencional. La FIFA apostó por una combinación de estilos que refleje la identidad de los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, uniendo el rock y el country con el regional mexicano.

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En ese sentido, la elección de los artistas no fue casual. Jelly Roll, referente de la escena estadounidense, y Carín León, una de las figuras más destacadas de la música mexicana actual, le dan forma a una colaboración que busca cruzar fronteras culturales y musicales.

Producción de alto nivel

El sencillo cuenta con la producción de Cirkut, reconocido internacionalmente y ganador del Grammy 2026 como productor del año, lo que le otorga un respaldo de jerarquía dentro de la industria.

El concepto del tema gira en torno a la libertad y la sensación de liviandad, una idea que ya se deja entrever en el adelanto difundido por las cuentas oficiales del Mundial. Allí, Jelly Roll canta: “Nunca me sentí así de libre antes, estoy arriba y estoy subiendo aún más... me siento más ligero”.

Expectativa por la versión final

Por el momento, no se confirmó en qué idioma interpretará su parte Carín León, aunque no se descarta una versión bilingüe o incluso más de una edición del tema, en línea con antecedentes como el recordado “Waka Waka” de Shakira.

Con este lanzamiento, el Mundial 2026 empieza a construir su identidad también desde lo musical, apostando a una propuesta que combina estilos, culturas y mercados en una misma sintonía.

Mundial FIFA canción
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