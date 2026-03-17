Los Leones y Las Leonas conocen los rivales en el Mundial de hockey

Los seleccionados argentinos conocieron a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de hockey 2026 que se disputará en Países Bajos y Bélgica entre el 15 y el 30 de agosto.

La Federación Internacional de Hockey realizó el sorteo oficial de los grupos del Mundial que se disputará en Bélgica y Países Bajos. El evento se llevó a cabo en el Wagener Stadium, en Amsterdam, una de las sedes del torneo junto con la nueva Belfius Hockey Arena, ubicada en Wavre.

Se llevó a cabo la ceremonia oficial del sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el estadio Wagener de Ámsterdam, Países Bajos. Las Leonas integran el grupo A y los Leones el grupo B.

Durante el evento, los 32 equipos clasificados conocieron a sus rivales para la fase de grupos del certamen internacional que se desarrollará del 15 al 30 de agosto en la sede conjunta de Países Bajos y Bélgica.

El seleccionado femenino, que ingresó al torneo tras asegurar la plaza por el segundo puesto en la FIH Pro League 2024-25, fue designado como cabeza de serie y lidera el Grupo B. El conjunto nacional compartirá la zona con Alemania, Estados Unidos y Escocia y disputará la fase de grupos en Países Bajos.

El seleccionado masculino integra el Grupo A. El equipo, que logró su clasificación al consagrarse en el primer lugar de la Copa Panamericana, tendrá como rivales a Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón. Los encuentros correspondientes a esta zona se disputarán en territorio belga.

-Grupos Mundial 2026: rama Femenina:

Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón.

Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia.

Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda.

Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica.

-Grupos Mundial 2026: rama Masculina:

Grupo A: Países Bajos, Argentina, Nueva Zelanda y Japón.

Grupo B: Bélgica, Alemania, Francia y Malasia.

Grupo C: Australia, España, Irlanda y Sudáfrica.

Grupo D: Inglaterra, India, Pakistán y Gales.

La competencia congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos. Los encuentros se disputarán en dos sedes oficiales: el estadio Wagener en Ámsterdam (Países Bajos) y el nuevo Belfius Hockey Arena ubicado en Wavre (Bélgica). A la espera del inicio del torneo, ambos planteles nacionales continúan con su preparación oficial.