Se completa la 1ª fecha del Torneo Apertura de Liga Santafesina

Con dos encuentros se pondrá al día el primer capítulo del Apertura Polaca Burtovoy. El viernes se pondrá en marcha la segunda fecha del certamen.

Varios equipos de la Liga Santafesina se encuentran disputando varias competencias y por eso fueron postergados los cotejos correspondientes a la primera fecha del Torneo Apertura de Primera División A José Luis Burtovoy. Concretamente, por dicha razón, y si las condiciones climáticas lo permiten, habrá dos cotejos este miércoles 18 de marzo, uno en la ciudad de Santo Tomé y otro en el predio ubicado en Monte Vera. Ya se anticipan postergaciones para la segunda fecha.

En el predio Nery Pumpido, este miércoles 18, a partir de las 19.30 en reserva, y 21.30, en primera, Cosmos FC será anfitrión de Náutico El Quillá con el arbitraje de Maximiliano Manduca quien contará con la colaboración de Ezequiel Favre, Isaías Franco, mientras que en reserva fue designado Juan Balenzuela.

En el caso de Cosmos FC, el elenco ubicado en Recreo, que tiene como DT a Augusto Prono, viene de empatar 0 a 0 en el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organiza la Liga Santafesina y la Paranaense. El cotejo se disputó en la Ciudad Universitaria de la vecina capital provincial y fue frente al elenco de Oro Verde.

Por su parte, Náutico El Quillá viene de conseguir el pasaje a las semifinales de la Copa Federacion tras vencer a Domingo Faustino Sarmiento de la Liga Esperancina por 4 a 0 en el cruce de vuelta de cuartos de final, ya que en la ida, disputada en el departamento Las Colonias, se impuso por 3 a 1.

En el estadio Mauricio Martínez de la ciudad de Santo Tomé, a las 19.30 en reserva, y las 21.30, en primera, Independiente enfrentará a Ciclón Racing bajo el referato de Joaquín Urbani con la asistencia de Carlos Sánchez y Sebastián Zaban, siendo Mario Serafini el responsable de controlar las acciones en reserva.

El elenco santotomecino que tiene como entrenador a Leandro Burtovoy empató 1 a 1 frente a Atlético Paraná en el cruce de ida de la Copa Túnel Subfluvial con gol de Javier Fritzler, mientras que para el Decano de la vecina capital lo consiguió Francisco Giaccio. Por su parte, Ciclón Racing, logró el pasaje a las semifinales de la Copa Federación, luego de eliminar en la definición por penales 7 a 6 a Unión de Arroyo Seco.

En relación a la segunda fecha del certamen principal liguista, el viernes 20 de marzo, a partir de las 21.30, en la cancha 2 del predio liguista, se medirán Deportivo Santa Rosa con Sanjustino. Además, el miércoles 25 de marzo, a las 21.30, en cancha de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá jugará frente a Colón de San Justo.