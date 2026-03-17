Irán pidió trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México pero FIFA se negó

La FIFA no prevé modificar el calendario del Mundial 2026 pese al pedido de Irán de trasladar sus partidos en Estados Unidos hacia México por razones de seguridad, por lo que se mantiene firma su salida del torneo.

FIFA, el organismo rey del fútbol mundial, ratificó que espera que todas las selecciones compitan según el cronograma anunciado el 6 de diciembre de 2025 y confirmó que mantiene contacto permanente con la federación iraní , según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La postura oficial surge luego de que la federación de Irán iniciara gestiones para mudar sus encuentros, todos programados en ciudades estadounidenses durante la fase de grupos; el lugar elegido sería México.

El planteo se apoya en declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que "no podía garantizar la seguridad del equipo iraní", por lo que desde la embajada iraní en México afirmaron: “Cuando Trump declaró claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraniana, nosotros definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”.

El conflicto se profundizó tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, lo que puso en duda la participación del seleccionado asiático a lo que su presidente, Mehdi Taj, confirmó negociaciones con FIFA para disputar los partidos en México.

Ante esta decisión del mandatario iraní, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su país está dispuesto a recibir esos encuentros si el organismo lo aprueba y sería de auxilio para el conjunto asiático.

Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos previstos en Los Ángeles y Seattle, ciudad en la que, de no moverse su estadía, debería disputar el "partido del orgullo" ante Egipto, algo a lo que se había negado rotundamente.

Cómo sería la reubicación tras la posible baja de Irán

Una eventual reubicación implicaría un fuerte impacto logístico por la venta de entradas y la planificación previa de sedes y centros de entrenamiento.

Entre las alternativas analizadas aparece trasladar los encuentros a Vancouver, en Canadá, o concentrar toda la zona en México para evitar desplazamientos extensos.

En caso de avanzar a instancias decisivas, el calendario establece que desde cuartos de final todos los partidos se disputarán en Estados Unidos, lo que limitaría las opciones de Irán.

Un eventual retiro del torneo obligaría a FIFA a definir un reemplazo, aunque la Confederación Asiática de Fútbol indicó que no recibió notificación oficial y que, por ahora, la federación iraní mantiene su intención de participar.