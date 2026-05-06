En el Coloso del Lago, Náutico El Quillá se hizo fuerte ante Gimnasia y Esgrima A en el cierre de la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Próximo que organiza la ASB. A continuación los resultados y posiciones.
Apertura Liga Próximo: El Quillá le quitó el invicto a Gimnasia A
En el Coloso del Lago, Náutico El Quillá se hizo fuerte ante Gimnasia y Esgrima A en el cierre de la jornada 7 del Apertura de la Liga Próximo de la ASB
Por Ovación
TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - FECHA 7
MARTES 28 DE ABRIL
Rivadavia 85 (Francisco Dupont 18) - Almagro 59 (Juan Riquelme 14)
VIERNES 1 DE MAYO
Macabi 64 (Juan Arredondo 18) – CUST 67 (Luca Nanzer 17)
República del Oeste 103 (Matías Lazcano 23) - Colón (SJ) 63 (Juan Ramella 18)
Unión (SF) 94 (Tomás Cappa 12) - Colón (SF) 60 (Franco Mierke 24)
LUNES 4 DE MAYO
El Quillá 98 (Ignacio Locher 29) Gimnasia A 85 (Juan Montenegro 20)
TABLA DE POSICIONES - LIGA PRÓXIMO
-Zona A: República 12 (6-0); Colón (SJ) 9 (3-3); Regatas (SF) 8 (3-2); CUST 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)
-Zona B: Gimnasia A 11 (5-1); Alma Juniors y El Quillá 8 (3-2); Banco y Santa Rosa 6 (1-4)
-Zona C: Rivadavia 10 (5-0); Unión (SF) 10 (4-2); Almagro 8 (2-4); Gimnasia B 7 (2-3) y Colón (SF) 7 (1-5)