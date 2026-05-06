Apertura Liga Próximo: El Quillá le quitó el invicto a Gimnasia A

En el Coloso del Lago, Náutico El Quillá se hizo fuerte ante Gimnasia y Esgrima A en el cierre de la jornada 7 del Apertura de la Liga Próximo de la ASB

En el Coloso del Lago, Náutico El Quillá se hizo fuerte ante Gimnasia y Esgrima A en el cierre de la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Próximo que organiza la ASB. A continuación los resultados y posiciones.