Barracas Central y Gimnasia, mano a mano con un duelo especial ante Estudiantes

Barracas Central será local de Gimnasia, desde las 17, en el estadio Claudio Fabián Tapia, en busca de las semifinales del Torneo Clausura.

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura, en donde se puede dar una nueva edición del clásico platense ya que Estudiantes accedió a esa instancia tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El encuentro será este lunes 1 de diciembre a las 17:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia por los cuartos de final del Torneo Clausura Betano 2025, con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo y con Jorge Baliño en el VAR.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium para toda la Argentina y la cobertura en vivo de Agencia Noticias Argentinas.

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, ya que Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y apoyarse en su localía para acercarse a una inédita semifinal.

Gimnasia atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia. Además está ante la enorme posibilidad de enfrentar a su máximo rival en las semifinales del torneo.

Barracas acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.

El antecedente más reciente favorece al Lobo, que ganó 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024 con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se encontrarán con un lugar en semifinales en juego y la obligación de sostener su mejor versión en un duelo decisivo.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Nicolás Demartini; Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua

Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Jorge Baliño.

Hora: 17 - TV: ESPN Premium.