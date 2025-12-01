Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central y Gimnasia, mano a mano con un duelo especial ante Estudiantes

Barracas Central será local de Gimnasia, desde las 17, en el estadio Claudio Fabián Tapia, en busca de las semifinales del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

1 de diciembre 2025 · 07:53hs
Barracas Central y Gimnasia, mano a mano con un duelo especial ante Estudiantes

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura, en donde se puede dar una nueva edición del clásico platense ya que Estudiantes accedió a esa instancia tras vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El encuentro será este lunes 1 de diciembre a las 17:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia por los cuartos de final del Torneo Clausura Betano 2025, con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo y con Jorge Baliño en el VAR.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium para toda la Argentina y la cobertura en vivo de Agencia Noticias Argentinas.

El cruce adquiere relevancia por el impulso con el que llegan ambos equipos, ya que Barracas busca sostener su condición de sorpresa del certamen y apoyarse en su localía para acercarse a una inédita semifinal.

Gimnasia atraviesa un tramo decisivo de alto rendimiento y pretende estirar una racha que lo reposicionó en el torneo después de asegurar la permanencia. Además está ante la enorme posibilidad de enfrentar a su máximo rival en las semifinales del torneo.

Barracas acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.

El antecedente más reciente favorece al Lobo, que ganó 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024 con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se encontrarán con un lugar en semifinales en juego y la obligación de sostener su mejor versión en un duelo decisivo.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Nicolás Demartini; Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua

Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Jorge Baliño.

Hora: 17 - TV: ESPN Premium.

Barracas Central Gimnasia Estudiantes
Noticias relacionadas
riestra-barracas: el duelo mas polemico del torneo clausura

Riestra-Barracas: el duelo más polémico del Torneo Clausura

barracas central rompe el molde y jugara su primera sudamericana gracias al titulo de lanus

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Este año se llevaron a cabo las elecciones en Unión y Colón.

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

argentina recibe a cuba en el templo del rock con el objetivo de seguir firme rumbo al mundial de qatar

Argentina recibe a Cuba en el Templo del Rock con el objetivo de seguir firme rumbo al Mundial de Qatar

Lo último

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Último Momento
¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"