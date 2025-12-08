Uno Santa Fe | Ovación | Peñarol

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Peñarol superó a La Salle Jobson en la Promoción, y retornó a la Primera División A, cuyo cupo había perdido por no participar en el año 2024

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 10:08hs
Ascendió Peñarol al ganarle por 1 a 0 a La Salle Jobson en el predio Nery Pumpido.

foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

Ascendió Peñarol al ganarle por 1 a 0 a La Salle Jobson en el predio Nery Pumpido.

Ascendió Peñarol al vencer en la Promoción a La Salle Jobson por 1 a 0 con gol de Ruth Fernández. Esa victoria en el predio Nery Pumpido, y bajo una persistente lluvia, le permitió regresar a la Primera División A, cuyo cupo había perdido por no participar en el año 2024. El gol del cuadro amarillo fue conseguido a los 33 minutos del primer tiempo. Fue el regreso en el primer año de su vuelta a la Liga Santafesina.

Peñarol ganó la Promoción y es de Primera A

El elenco aurinegro venció a La Salle Jobson y consiguió el ascenso a la máxima división de la Liga Santafesina. Vuelve a Primera luego de 3 años. En el predio Nery Alberto Pumpido se jugó el partido entre el último equipo del Clausura Narela Gómez de la A y el tercero del Clausura Luciana Nieres de la B.

La Salle Jobson y Peñarol se midieron a 80 minutos para dirimir una permanencia o un ascenso. El elenco colegial llegaba de perder el desempate con Juventud Unida y Peñarol en una definición de 4 equipos quedó en tercer lugar.

Daniela Caldentey alistó a Yanina Sincovich; Agostina Martínez, Estefanía Pinatti, Morena Pintos, Jackeline Romero, Valentina Salatti, Keila Miranda, Leysa Mendoza, Gisela Hernández, Leticia González y Luisana Hilve. En el banco aguardaron por un lugar Daniela Troncoso, Delfina Galván, Delfina Escobar, Morena Gerarduzzi, Magdalena Audisio y Gisela Blanco.

Cintia Szeszko alineó a Tamara Péndola; Narela Savoye, Yésica Gianfelici, Gladis Ayala, Lilia Britos, María Espíndola, Anabela Franco, Micaela Insaurralde, Ruth Fernández, Leonela Moreyra y Yoana Ocampo. Como suplentes estuvieron Daniela Esquivel, Camila Faure, Milagros Cabrera, Camila Cangiano y Celina Zaragoza.

Por su parte, Aylén Pérez fue la árbitra principal, Andrea Godoy y Lucía Homilka fueron las asistentes de línea y Nabila Balcaza fue la cuarta árbitra.

Las aurinegras se impusieron 1 a 0 con el tanto de su goleadora Ruth Fernández a los 33 minutos del primer tiempo. Resultado que luego sería definitivo. Con ese tanto y tras el pitazo final de Pérez, Peñarol selló su regreso a la máxima división del fútbol de la casa madre luego de 3 años.

