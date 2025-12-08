Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

La campaña de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores de Santa Fe

8 de diciembre 2025 · 10:00hs
La vacunación continúa en la ciudad de Santa Fe

La vacunación continúa en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

En esta nueva etapa además, se incorpora la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta medida busca reforzar la protección de la población más vulnerable, especialmente embarazadas, adolescentes y adultos que requieren refuerzos según el calendario nacional.

Esta semana #ModoVacuna estará en los siguientes lugares

  • Martes 9: Municipalidad de Santa Fe (Salta 2951), de 10 a 14.
  • Jueves 11: Operativo Verano Deportes (Costanera Oeste), de 16.30 a 19.
  • Viernes 12: Casa Beata Clara (Av. Blas Parera 7740), de 19 a 21.

Vacunación contra tos convulsa o coqueluche

Desde la Subsecretaría de Salud se recuerda que la mejor forma de prevenir la tos convulsa es mediante la vacunación. La vacuna Triple Bacteriana acelular (DTPa), que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

A su vez, se recomienda mantener hábitos preventivos como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y uso de pañuelos descartables.

Calendario de vacunación asociado a esta enfermedad

  • 2, 4 y 6 meses: Pentavalente
  • 15 a 18 meses: Pentavalente
  • Ingreso escolar: Triple Bacteriana Acelular (DTP)
  • 11 años: Triple Bacteriana Acelular (DTPa)
  • Embarazadas: Triple Bacteriana Acelular (DTPa) desde la semana 20
  • Personal de salud en contacto con bebés menores de 1 año: DTPa, refuerzo cada 5 años
  • Convivientes de recién nacidos menores de 1.500 g: DTPa junto con la vacuna antigripal

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

