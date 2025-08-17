Uno Santa Fe | Unión | Unión

Figura y líder de Unión: el gran partido de Pittón ante Instituto

Mauro Pittón jugó un partido perfecto en la goleada de Unión ante Instituto en Alta Córdoba. Dos goles y una actuación para los libros.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 11:12hs
Figura y líder de Unión: el gran partido de Pittón ante Instituto

Prensa Unión

Unión celebró en Alta Córdoba con un rendimiento colectivo sólido, pero hubo un nombre que brilló por encima del resto: Mauro Pittón, la gran figura del partido ante Instituto. El mediocampista cerró un encuentro memorable y volvió a mostrar el nivel que lo convirtió en referente durante su etapa anterior en el club.

De relegado a figura indiscutida

A comienzos del año, Pittón había quedado relegado en la consideración de Cristian González, con un rendimiento por debajo de lo esperado. Se lo notaba muy falto de confianza y perdido en lo que pretendía Kily desde lo táctico y estratégico.

LEER MÁS: El aura de Madelón ilumina a Unión en la goleada ante Instituto

Sin embargo, desde su regreso bajo la conducción de Leonardo Madelón, se reinstaló en el equipo titular y rápidamente recuperó su influencia en el mediocampo, aquella que lo llevó a ser vendido a San Lorenzo y luego a Vélez.

Un partido para el recuerdo

En Alta Córdoba, Pittón tocó el pico de su rendimiento. Más allá de los dos goles que convirtió, su juego fue determinante: imposible de detectar por los rivales, controló el mediocampo y fue el eje de Unión en cada ataque y recuperación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1956717397647450188&partner=&hide_thread=false

Según el perfil Giocameglio.arg, sus números fueron contundentes:

  • 90 minutos disputados

  • 2 goles

  • 24 pases completados de 34

  • 2 despejes

  • 4 de 7 duelos aéreos ganados

  • 3 disparos bloqueados

  • 1 falta recibida

Diseño sin título (2)

El regreso del referente

La actuación de Pittón no solo reafirma su jerarquía dentro del equipo, sino que también refuerza la confianza de Madelón en su mediocampo, donde está conformando un tándem fantástico con Mauricio Martínez.

LEER MÁS: Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Unión recupera así a uno de sus hombres clave, capaz de marcar diferencias en los partidos decisivos y de sostener al equipo en momentos de alta exigencia.

Unión Pittón Instituto
Noticias relacionadas
union rompio el molde: lo que tardo nueve partidos, lo hizo en media hora en cordoba

Unión rompió el molde: lo que tardó nueve partidos, lo hizo en media hora en Córdoba

el aura de madelon que comienza a brillar en todo su esplendor en union

El aura de Madelón que comienza a brillar en todo su esplendor en Unión

azul de confianza: union y la camiseta que corto la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

union, con el foco en huracan para prolongar su levantada

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Lo último

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Último Momento
Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

El Papa espera el éxito de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El Papa espera el "éxito" de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

Ovación
Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"