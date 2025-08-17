Figura y líder de Unión: el gran partido de Pittón ante Instituto

Mauro Pittón jugó un partido perfecto en la goleada de Unión ante Instituto en Alta Córdoba. Dos goles y una actuación para los libros.

Unión celebró en Alta Córdoba con un rendimiento colectivo sólido, pero hubo un nombre que brilló por encima del resto: Mauro Pittón, la gran figura del partido ante Instituto. El mediocampista cerró un encuentro memorable y volvió a mostrar el nivel que lo convirtió en referente durante su etapa anterior en el club.

A comienzos del año, Pittón había quedado relegado en la consideración de Cristian González , con un rendimiento por debajo de lo esperado. Se lo notaba muy falto de confianza y perdido en lo que pretendía Kily desde lo táctico y estratégico.

Sin embargo, desde su regreso bajo la conducción de Leonardo Madelón, se reinstaló en el equipo titular y rápidamente recuperó su influencia en el mediocampo, aquella que lo llevó a ser vendido a San Lorenzo y luego a Vélez.

Un partido para el recuerdo

En Alta Córdoba, Pittón tocó el pico de su rendimiento. Más allá de los dos goles que convirtió, su juego fue determinante: imposible de detectar por los rivales, controló el mediocampo y fue el eje de Unión en cada ataque y recuperación.

Según el perfil Giocameglio.arg, sus números fueron contundentes:

90 minutos disputados

2 goles

24 pases completados de 34

2 despejes

4 de 7 duelos aéreos ganados

3 disparos bloqueados

1 falta recibida

El regreso del referente

La actuación de Pittón no solo reafirma su jerarquía dentro del equipo, sino que también refuerza la confianza de Madelón en su mediocampo, donde está conformando un tándem fantástico con Mauricio Martínez.

Unión recupera así a uno de sus hombres clave, capaz de marcar diferencias en los partidos decisivos y de sostener al equipo en momentos de alta exigencia.