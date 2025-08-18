Uno Santa Fe | Información General | disolución

Avanza la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

El Gobierno fijó las atribuciones de la nueva Agencia de Control de Concesiones y servicios públicos de transporte.

18 de agosto 2025 · 09:20hs
El gobierno avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo:

a) Ejercer la representación legal del Organismo.

b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y

contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.

c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.

d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.

f) Aceptar herencias, legados y donaciones.

g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

