Colón recupera al Pulga Rodríguez, la carta de esperanza en medio de la debacle

El Pulga Rodríguez estaría a disposición de Martín Minella en Colón, para un partido clave ante Chacarita en el afán de seguir en la categoría.

En medio de una crisis futbolística que no da tregua, Colón intentará reencontrarse con la victoria este sábado, desde las 17.05, cuando reciba a Chacarita por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional.

Para ese duelo, Martín Minella contará con una buena noticia: la vuelta de Luis Miguel Rodríguez, ausente en la derrota frente a San Telmo por una molestia física.

El regreso del histórico delantero genera expectativa en el pueblo sabalero, aunque también deja planteada la gran incógnita: ¿alcanzará con la presencia del Pulga para revertir la racha negativa y encaminar al equipo en la pelea por la permanencia?

La reaparición del Pulga Rodríguez podría llevar a Minella, quien camina por la cornisa en cuanto a su continuidad al frente del equipo, a retocar el esquema táctico, en función de lo que planteó sin éxito ante San Telmo.

Más bajas y, ¿un regreso?

Mientras celebra la recuperación de su máxima referencia ofensiva, Minella también debe lidiar con varias bajas. No podrá contar con Zahir Yunis, suspendido por cinco amarillas, ni con los lesionados Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Christian Bernardi, todos descartados para este compromiso.

En contrapartida, Cristian García podría reaparecer y hasta tener chances de ser titular en reemplazo de Yunis, dependiendo de lo que el DT defina en la semana.

El choque frente a Chacarita aparece como una parada clave: Colón necesita ganar para cortar una racha histórica de derrotas, sumar oxígeno en la tabla anual y alejarse de los puestos de descenso que lo acechan. El regreso del Pulga, con su jerarquía y liderazgo, se presenta como la carta principal de un equipo que buscará apoyarse en su figura para recuperar confianza y encender la ilusión de un cierre de torneo menos agitado.