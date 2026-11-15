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Godoy Cruz derrotó en la final a Tristán Suárez y vuelve a la Liga Profesional

Con un contundente 3-1 frente a Tristán Suárez, Godoy Cruz se quedó con la final y logró el ascenso a la Liga Profesional

15 de noviembre 2026 · 19:17hs
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Godoy Cruz derrotó en la final a Tristán Suárez y vuelve a la Liga Profesional

Godoy Cruz encontró la manera de transformar una caída dolorosa en una celebración histórica. Con un contundente 3-1 frente a Tristán Suárez, el Tomba se quedó con el título de la Primera Nacional 2026 y selló su regreso a la máxima categoría.

Godoy Cruz vuelve a Primera División

Así, Mendoza contará por primera vez con tres representantes en Primera División durante la próxima temporada. El estadio de Belgrano de Córdoba fue el escenario de una final que reunió a unos 17 mil hinchas mendocinos. La historia tuvo, además, un detalle especial: el ascenso llegó exactamente un año después del día en que el Expreso había perdido la categoría.

El equipo de Pablo De Muner golpeó primero a los 11 minutos, cuando Esteban Burgos convirtió un penal discutido. Con la ventaja a su favor, Godoy Cruz ganó tranquilidad y amplió la diferencia a los 32', mediante Axel Rodríguez. Sin embargo, el Lechero respondió antes del descanso y Marcos Enrique, con una gran definición a los 39', volvió a meter a su equipo en partido.

El complemento se jugó con tensión. Tristán Suárez buscó el empate y obligó al Tomba a retroceder por momentos, mientras el conjunto mendocino intentaba lastimar de contraataque. Hasta que apareció Martín Pino: a los 23 minutos, el máximo artillero marcó el 3-1 y terminó de encaminar la consagración.

Con el resultado a favor, Godoy Cruz manejó los tiempos ante un rival que terminó con nueve futbolistas y que ahora deberá enfocarse en el Reducido, donde ingresará directamente en los cuartos de final para buscar el segundo ascenso.

El pitazo final desató el festejo de todo Mendoza. El Tomba no solo recuperó su lugar en la elite del fútbol argentino, sino que lo hizo levantando el trofeo y escribiendo una página inédita para la provincia: tres equipos mendocinos competirán en Primera División.

Godoy Cruz Tristán Suárez Primera Nacional
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