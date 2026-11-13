Este jueves, antes del mediodía, un hombre de 79 años cayó al agua junto con el carrito que tiraba, debajo de uno de los puentes aliviadores de la ruta nacional 168, por causas que se investigan. Tras la caída, quedó atrapado entre la maleza y en una situación de extremo peligro.
Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168
El hecho ocurrió antes del mediodía de este jueves, cuando una vecina alertó a los efectivos de la Comisaría 25.ª de barrio El Pozo. Los policías ingresaron al agua y lograron rescatar al hombre, que estaba exhausto y casi sin fuerzas para mantenerse a flote
Por Juan Trento
El episodio fue advertido por una vecina de la zona, que alertó de inmediato a los efectivos de la Comisaría 25.ª de barrio El Pozo. Los policías llegaron hasta el lugar e ingresaron al agua para auxiliar al hombre, que se encontraba exhausto y casi sin fuerzas para mantenerse a flote junto a su carrito.
Un rescate en medio de la creciente y la fuerte correntada
El salvataje se realizó en un contexto de alto riesgo, debido al elevado nivel del agua y a la fuerte correntada provocada por la crecida de los ríos. Pese a las dificultades, los efectivos lograron sacar al hombre con vida.
Una vez concretado el rescate, los policías convocaron a un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, quien examinó al hombre y constató que se encontraba en buen estado de salud.
Reconocimiento al trabajo de los policías
Las autoridades policiales informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó el episodio al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Desde la Jefatura de la Unidad Regional I destacaron y reconocieron el trabajo profesional de los efectivos, cuya rápida intervención permitió rescatar al hombre en una situación que pudo haber terminado en una tragedia.