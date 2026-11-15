Se jugó la penúltima fecha del Torneo Oficial de damas

Por el capítulo 13 del Oficial femenino, Banco se impuso a Universitario y se mantiene en la cima. En la autopista, CRAI y El Quillá empataron

Tal como estaba previsto hubo tremenda acción en los dos estamentos del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el sector principal se disputó la penúltima fecha, en el cual se registró la victoria de Banco en las Delicias sobre Universitario , y el empate entre CRAI y El Quillá en la autopista.

Además se produjo la goleada de El Quillá Amarillo sobre las chicas de San Justo, y en Sauce Viejo, La Salle Jobson se quedó con el clásico por la mínima diferencia. En el segundo nivel, Alma Juniors no detiene su marcha, y venció con autoridad a las Sabaleras y CRAR goleó en el Sergio Antoniazzi por 11 a 0 a El Quillá Blanco.

Banco no detiene su marcha en la Zona Campeonato

En cumplimiento de la fecha 13 del Torneo Oficial de damas que organiza la ASH, en la granja La Esmeralda, Banco Provincial se impuso sin inconvenientes a Universitario por 5 a 1 y se afirma en la cima de la tabla de colocaciones. Para las conducidas por Daniel De Petre hubo tres goles de Celina Basilio uno desde el fijo, Valentina Cecconi y Valentina Suravsky, mientras que para las Cuervas descontó Rocío Tolosa.

El equipo conducido por Ariel Pérez Carli cosechó un empate en su visita a la autopista.

En el estadio Sergio Antoniazzi, El Quillá Amarillo hizo un buen partido, aprovechó su gran poder ofensivo y derrotó por 4 a 0 a Colón de San Justo. Para las Tiburonas, los goles fueron conseguidos por Sabrina Ferreyra, Mayra Nanzer y Delfina Peliquero en dos ocasiones.

En la autopista, en uno de los choques más esperados, porque se trata del cruce de escoltas, CRAI y Náutico El Quillá empataron 2 a 2. Los goles para las Gitanas fueron marcados por Juana Soto Payva e Ignacia Pelletán, mientras que para las del parque Belgrano lo hicieron Martina Borgo y Jamín Neville. En Sauce Viejo, el clásico quedó para La Salle Jobson por 1 a 0 sobre Santa Fe Rugby con gol de Milagros Doyharzabal.

En la competencia de ascenso, en cumplmiento de la fecha 14, en el sintético de la ASH, CRAR goleó a El Quillá Blanco por 11 a 0 con goles de Luana Rivas, Victoria Pompeo, Julieta Fernández, Camila Bertoni, Julieta Ruatta, Guillermina Astudillo en dos oportunidades, y cuatro anotaciones de Maitena Zanabria. También en el sintético oficial, Atlético Franck superó a Unión de Santa Fe por 4 a 0 con goles de Bernardita Schmidt, Morena Pozzo, y Ana Eberhardt en dos ocasiones.

CRAI no pudo aprovechar la localía y terminó igualando 2 a 2 con las Tiburonas.

Síntesis: Universitario 1- Banco Provincial 5

Universitario de Santa Fe: Stefanía Jovellano, Camila Alonso, Ana Clara Milo, Florencia Tolosa, Inés Gelfuso, Milena Monjo, Morena Olivera, Rocío Tolosa, Sofía Piccone, Zoe Cardenes, Amparo Juárez, Agustína Morell, Yuqueri Rebechi, Rita Reginelli, Martina Juárez. Entrenador: Santiago Blanco.

Banco Provincial: Clara Palacios, Pilar Figueroa, Celina Basilio, Rocío Caldiz (c), Valentina Cecconi, Luisina Delmecio, Morena García Rossi, Lola García Rossi, Avril González, Luna Morello, Milagros Paiva, Candela Petruzzo, Macarena Rímolo, Ana Sánchez, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. Entrenador: Daniel De Petre.

Goles: 1´ Celina Basilio (BP), 3´ Valentina Suravsky (BP), 8´ Celina Basilio (BP), 26´ Valentina Ceconi (BP), 38´ Rocío Tolosa (U), 54´ Celina Basilio (BP).

Tarjeta verde: Yuqueri Rebechi (U)

Tarjeta amarilla: Florencia Tolosa (U)

Árbitro: Santiago Toretta y Maximiliano Miranda

Cancha: Universitario

-Resultados Zona Campeonato (fecha 13):

El Quillá Amarillo 4- Colón SJ 0

Universitario 1- Banco Provincial 5

CRAI 2- El Quillá 2

Santa Fe RC 0- La Salle Jobson 2

*Posiciones: Banco Provincial 33, El Quillá 30, CRAI 28, La Salle Jobson 16, El Quillá Amarillo 14, Santa Fe Rc 13, Universitario 12, Colón de San Justo 3.

*Próxima fecha: Colón de San Justo con Santa Fe Rugby, La Salle Jobson con CRAI, El Quillá con Universitario, y Banco Provincial con El Quillá Amarillo.

-Resultados Zona Ascenso (fecha 14):

Santa Fe RC 1 - CRAI Blanco 3

Alma Juniors 6- Colón 2

El Quillá Blanco 0- CRAR 11

Argentino de San Carlos 2- Santa Fe RC B 0

Unión 0- Atlético Franck 4

*Posiciones: Alma Juniors de Esperanza 40, Argentino de San Carlos 37, CRAR y CRAI Blanco 25, Atlético Franck 23, Colón 22, Santa Fe RC B 20, Unión 10, Santa Fe RC C 4, El Quillá Blanco 0.

*Próxima fecha: Atlético Franck con El Quillá Blanco, Unión con Santa Fe RC C, CRAI Blanco con Alma Juniors, Colón con Argentino de San Carlos, y Santa Fe RC B con CRAR de Rafaela.