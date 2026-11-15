Universitario consiguió el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral

En el Hipódromo de Rosario, Universitario derrotó a Alma Juniors de Esperanza y logró ascender. Santa Fe Rugby fue tercero del Top 10, y Duendes de Rosario, el campeón

Se bajó el telón para la XXVI° edición de l Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. La jornada definitoria se desarrolló en el Hipódromo Independencia de la ciudad de Rosario, ante un gran marco de público, que arrojó el ascenso de Universitario para jugar en el sector principal en la temporada 2027, a Santa Fe Rugby como dueño del tercer lugar del podio tras imponerse a Jockey de Rosario, y a Duendes como el gran campeón, tras vencer en un duro encuentro a Estudiantes de Paraná.

El 85° aniversario el Club Universitario de Santa Fe lo festejó a lo grande, consiguiendo ganar la final por el ascenso en la ciudad de Rosario. En un partidazo, que lo tuvo como absoluto dominador en la primera etapa, y con imponderables en el complemento, al punto que lo pudo haber perdido si el apertura visitante no falla un penal desde una posición factible. Pero todo se iluminó para que fueran los Cuervos los que consiguieron el retorno al círculo mayor del rugby litoraleño.

Los Cuervos superaron a Alma Juniors de Esperanza y consiguieron ascender. Gentileza Franco Perego

"Desde que arrancó fue un partido superchivo, laburamos toda la semana pensando que iba a ser así, y no nos equivocamos. Estoy muy emocionado, porque este ha sido un gran año para mí, ya que pude jugar en Capibaras, en la vuelta al club logramos ascender, y eso es producto del trabajo que se hace en nuestro club" expresó el primera línea Jorge Onorato de gran desempeño frente a Alma Juniors de Esperanza.

El triunfo de Universitario de Santa Fe sobre Alma Juniors de Esperanza fue por 24 a 23 bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla de muy buen desempeño. El equipo de Esperanza tuvo un penal en la última jugada del partido pero el envío pegó en el palo y desató el festejo del equipo del barrio Las Delicias de la capital provincial, que volvió al círculo mayor del rugby litoraleño tras siete años.

Para los Cuervos que tienen como entrenadores a Mauro Aranda y Matías Fernández, hubo un try de Mateo Schmidt, un try de Ian Dallaverde, más cuatro penales y una conversión de Ignacio Haas, mientras que para los conducidos por Ivo Trod, se registró un try Joaquín Fernández, uno de Lucas Widmer, más tres penales y dos conversiones de Tomás Burna.

Universitario de Santa Fe alistó a: Jorge Onorato, Gonzalo Meza, Matías González, Tomás Galeano, Mateo Schmidt, Tobías Pantaleone, Víctor Redondo (c), Laureano Olmos; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Ian Dallaverde, Gustavo Benítez, Diego Durán e Ignacio Haas. Luego ingresaron Tomás Núñez, Gerónimo Fernández, Federico Bruzzone, Facundo Kieffer, Matías Arangio, Gabriel Sala, Antonio Benítez y Juan Royo.

Santa Fe Rugby se subió al podio litoraleño

Con una producción que fue de menos a más, ya que se fue perdiendo al cabo del primer tiempo, Santa Fe Rugby tuvo su merecido premio a todo lo que hizo a lo largo de la temporada, y se quedó con el tercer puesto del Top 10 del Regional del Litoral tras imponerse a Jockey Club de Rosario por 31 a 21 bajo el arbitraje del rosarino Bruno Massetti.

Santa Fe Rugby derrotó a Jockey de Rosario y finalizó tercero en el Regional. Gentileza Franco Perego

Jockey Club (R): Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy (c), Mauricio Carignano, Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Ignacio Dogliani, Manuel Lluch, Ciro Alvarado y Francisco Lluch. Entrenador: Federico Amelong.

Santa Fe Rugby: Gerónimo Paya, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Bautista Benavídez; Tomás Longo, Agustin Trossero y Joaquín Correa; Santiago Quirelli y Francisco Avalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Gonzalo Del Pazo, Francisco Duranda, José Milesi, Ignacio Gómez, Manuel Iturraspe, Bautista Bejarano, Pedro Berardi y Lucio Ruata.

Primer tiempo: 3´ try Manuel Lluch convertido por Baronio, 6´ try y conversión de Santiago Mendicino, 9´ try Santiago Quirelli, 15´ try Manuel Lluch convertido por Baronio, 23´ try y conversión de Baronio, 35´ try Joaquín Correa.

Segundo tiempo: 6´ try Agustín Trossero convertido por Santiago Mendicino, 32´ try Gonzalo Del Pazo convertido por Mendicino.

Duendes se consagró campeón del interuniones litoraleño

En una verdadera fiesta del rugby, que contó con la organización de la empresa Santa Fe Producciones, Duendes se quedó con el título 2026 del Regional del Litoral al vencer en una gran final a Estudiantes de Paraná por un ajustado 23 a 20 bajo el control de Federico Longobardi. De este modo, se coronó el cierre de la temporada en el estadio Capibaras, con el verdulero como gran campeón, CAE como segundo, y Santa Fe Rugby como tercero.

Duendes se consagró campeón litoraleño, y Emiliano Boffelli lo festeja merecidamente. Gentileza Franco Perego

De esta manera, el verdinegro sumó su 14º Campeonato en el historial del regional más competitivo del país. Y cortó cuatro años sin consagrarse, el período más extenso sin vueltas olímpicas. En el primer tiempo, Duendes fue más preciso, aprovechó las oportunidades que dispuso y se fue al descanso ganando por 17 a 10. Los minutos finales del encuentro fueron de alto voltaje, con Duendes atacando y Estudiantes defendiendo. Una pulseada digna de dos titanes que dejaron todo dentro del campo de juego Hasta que llegó el pitazo final y desató la locura del pueblo verdinegro. Duendes, otra vez, se consagró campeón. El más campeón del Regional.

Síntesis: Duendes 23- Estudiantes de Paraná 20

Duendes: Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Bautista; Faustino Boeris y Rafael Gietz; Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Emiliano Boffelli. Entrenador: Hernán Pavani. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Nicolás Sánchez Gómez, Federico Rodríguez, Juan Araujo y Francisco Diez.

Estudiantes de Paraná:Valentin Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Álvaro Ferreyra y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Agustín Perren, Máximo Cañas, Santo Lescano, Tomás Ferreyra y Bruno Heit. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Diego Correa, Facundo Ferrer, Patricio Ferreras.

Primer tiempo: 9´try Augusto Perrén (0-5); 18´try Emiliano Boffelli, convirtió Valentino Dicapua (7-5); 30´try Giuliano Bufarini, convirtió Valentino Dicapua (14-5); 37´penal Valentino Dicapua (17-5); 39´try Ramiro Gurovich (17-10).

Segundo tiempo: 44´penal Valentino Dicapua (20-10); 50´penal Sebastián Dorigón (20-13); 65´penal Valentino Dicapua (23-13); 74´try Basilio Cañas. convirtió Sebastián Dorigón (23-20).