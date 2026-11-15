Uno Santa Fe | Ovación | Regional del Litoral

Universitario consiguió el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral

En el Hipódromo de Rosario, Universitario derrotó a Alma Juniors de Esperanza y logró ascender. Santa Fe Rugby fue tercero del Top 10, y Duendes de Rosario, el campeón

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 11:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Universitario de Santa Fe festeja el regreso a la élite del interuniones litoraleño.

Gentileza Franco Perego

Universitario de Santa Fe festeja el regreso a la élite del interuniones litoraleño.

Se bajó el telón para la XXVI° edición del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. La jornada definitoria se desarrolló en el Hipódromo Independencia de la ciudad de Rosario, ante un gran marco de público, que arrojó el ascenso de Universitario para jugar en el sector principal en la temporada 2027, a Santa Fe Rugby como dueño del tercer lugar del podio tras imponerse a Jockey de Rosario, y a Duendes como el gran campeón, tras vencer en un duro encuentro a Estudiantes de Paraná.

Universitario de Santa Fe volvió al lugar que pertenece

El 85° aniversario el Club Universitario de Santa Fe lo festejó a lo grande, consiguiendo ganar la final por el ascenso en la ciudad de Rosario. En un partidazo, que lo tuvo como absoluto dominador en la primera etapa, y con imponderables en el complemento, al punto que lo pudo haber perdido si el apertura visitante no falla un penal desde una posición factible. Pero todo se iluminó para que fueran los Cuervos los que consiguieron el retorno al círculo mayor del rugby litoraleño.

Los Cuervos superaron a Alma Juniors de Esperanza y consiguieron ascender.

Los Cuervos superaron a Alma Juniors de Esperanza y consiguieron ascender.

"Desde que arrancó fue un partido superchivo, laburamos toda la semana pensando que iba a ser así, y no nos equivocamos. Estoy muy emocionado, porque este ha sido un gran año para mí, ya que pude jugar en Capibaras, en la vuelta al club logramos ascender, y eso es producto del trabajo que se hace en nuestro club" expresó el primera línea Jorge Onorato de gran desempeño frente a Alma Juniors de Esperanza.

El triunfo de Universitario de Santa Fe sobre Alma Juniors de Esperanza fue por 24 a 23 bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla de muy buen desempeño. El equipo de Esperanza tuvo un penal en la última jugada del partido pero el envío pegó en el palo y desató el festejo del equipo del barrio Las Delicias de la capital provincial, que volvió al círculo mayor del rugby litoraleño tras siete años.

Para los Cuervos que tienen como entrenadores a Mauro Aranda y Matías Fernández, hubo un try de Mateo Schmidt, un try de Ian Dallaverde, más cuatro penales y una conversión de Ignacio Haas, mientras que para los conducidos por Ivo Trod, se registró un try Joaquín Fernández, uno de Lucas Widmer, más tres penales y dos conversiones de Tomás Burna.

Universitario de Santa Fe alistó a: Jorge Onorato, Gonzalo Meza, Matías González, Tomás Galeano, Mateo Schmidt, Tobías Pantaleone, Víctor Redondo (c), Laureano Olmos; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Ian Dallaverde, Gustavo Benítez, Diego Durán e Ignacio Haas. Luego ingresaron Tomás Núñez, Gerónimo Fernández, Federico Bruzzone, Facundo Kieffer, Matías Arangio, Gabriel Sala, Antonio Benítez y Juan Royo.

Santa Fe Rugby se subió al podio litoraleño

Con una producción que fue de menos a más, ya que se fue perdiendo al cabo del primer tiempo, Santa Fe Rugby tuvo su merecido premio a todo lo que hizo a lo largo de la temporada, y se quedó con el tercer puesto del Top 10 del Regional del Litoral tras imponerse a Jockey Club de Rosario por 31 a 21 bajo el arbitraje del rosarino Bruno Massetti.

Santa Fe Rugby derrot&oacute; a Jockey de Rosario y finaliz&oacute; tercero en el Regional.

Santa Fe Rugby derrotó a Jockey de Rosario y finalizó tercero en el Regional.

Jockey Club (R): Guido Cella, Alejo Pereyra Tauzy (c), Mauricio Carignano, Marcos Lorenzini y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Ignacio Dogliani, Manuel Lluch, Ciro Alvarado y Francisco Lluch. Entrenador: Federico Amelong.

Santa Fe Rugby: Gerónimo Paya, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Bautista Benavídez; Tomás Longo, Agustin Trossero y Joaquín Correa; Santiago Quirelli y Francisco Avalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Gonzalo Del Pazo, Francisco Duranda, José Milesi, Ignacio Gómez, Manuel Iturraspe, Bautista Bejarano, Pedro Berardi y Lucio Ruata.

Primer tiempo: 3´ try Manuel Lluch convertido por Baronio, 6´ try y conversión de Santiago Mendicino, 9´ try Santiago Quirelli, 15´ try Manuel Lluch convertido por Baronio, 23´ try y conversión de Baronio, 35´ try Joaquín Correa.

Segundo tiempo: 6´ try Agustín Trossero convertido por Santiago Mendicino, 32´ try Gonzalo Del Pazo convertido por Mendicino.

Duendes se consagró campeón del interuniones litoraleño

En una verdadera fiesta del rugby, que contó con la organización de la empresa Santa Fe Producciones, Duendes se quedó con el título 2026 del Regional del Litoral al vencer en una gran final a Estudiantes de Paraná por un ajustado 23 a 20 bajo el control de Federico Longobardi. De este modo, se coronó el cierre de la temporada en el estadio Capibaras, con el verdulero como gran campeón, CAE como segundo, y Santa Fe Rugby como tercero.

Duendes se consagr&oacute; campe&oacute;n litorale&ntilde;o, y Emiliano Boffelli lo festeja merecidamente.

Duendes se consagró campeón litoraleño, y Emiliano Boffelli lo festeja merecidamente.

De esta manera, el verdinegro sumó su 14º Campeonato en el historial del regional más competitivo del país. Y cortó cuatro años sin consagrarse, el período más extenso sin vueltas olímpicas. En el primer tiempo, Duendes fue más preciso, aprovechó las oportunidades que dispuso y se fue al descanso ganando por 17 a 10. Los minutos finales del encuentro fueron de alto voltaje, con Duendes atacando y Estudiantes defendiendo. Una pulseada digna de dos titanes que dejaron todo dentro del campo de juego Hasta que llegó el pitazo final y desató la locura del pueblo verdinegro. Duendes, otra vez, se consagró campeón. El más campeón del Regional.

Síntesis: Duendes 23- Estudiantes de Paraná 20

Duendes: Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Bautista; Faustino Boeris y Rafael Gietz; Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valentín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Emiliano Boffelli. Entrenador: Hernán Pavani. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Nicolás Sánchez Gómez, Federico Rodríguez, Juan Araujo y Francisco Diez.

Estudiantes de Paraná:Valentin Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Álvaro Ferreyra y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Agustín Perren, Máximo Cañas, Santo Lescano, Tomás Ferreyra y Bruno Heit. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Diego Correa, Facundo Ferrer, Patricio Ferreras.

Primer tiempo: 9´try Augusto Perrén (0-5); 18´try Emiliano Boffelli, convirtió Valentino Dicapua (7-5); 30´try Giuliano Bufarini, convirtió Valentino Dicapua (14-5); 37´penal Valentino Dicapua (17-5); 39´try Ramiro Gurovich (17-10).

Segundo tiempo: 44´penal Valentino Dicapua (20-10); 50´penal Sebastián Dorigón (20-13); 65´penal Valentino Dicapua (23-13); 74´try Basilio Cañas. convirtió Sebastián Dorigón (23-20).

Regional del Litoral Universitario Santa Fe Rugby
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby jugará con Duendes por un lugar en la final del Regional del Litoral.

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

dominguez, picante en mineiro: boca hace 18 anos que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

maipu brindo el parte medico de galardi tras la suspension ante deportivo madryn

Maipú brindó el parte médico de Galardi tras la suspensión ante Deportivo Madryn

La Salle Jobson se quedó nuevamente con el clásico ante Ateneo Inmaculada.

Arrancaron los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Lo último

Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Último Momento
Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Santa Fe destina más de $4.500 millones a obras de infraestructura energética para empresas

Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Centeno: murió el conductor de una camioneta que chocó de frente contra un camión cisterna en la Ruta Nacional 34

Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

Colón sustenta la búsqueda del ascenso gracias a su solidez defensiva y el arco en cero

Ovación
Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Universitario consiguió el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral

Universitario consiguió el retorno a la elite del Torneo Regional del Litoral

Maipú brindó el parte médico de Galardi tras la suspensión ante Deportivo Madryn

Maipú brindó el parte médico de Galardi tras la suspensión ante Deportivo Madryn

Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Policiales
Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"