Se viene una reunión clave en Unión para planificar el Unión 2027

La dirigencia, Leonardo Madelón y la secretaría técnica de Unión tienen previsto reunirse para avanzar sobre lo que viene. ¿Dónde será la pretemporada?

El futuro de Unión empieza a jugarse puertas adentro. Mientras el plantel transita una nueva semana de entrenamientos livianos en el predio, con el objetivo de cerrar el año sin contratiempos físicos , la dirigencia, el cuerpo técnico y la secretaría avanzan en conversaciones para ordenar el escenario que viene.

Este lunes habría con una reunión prevista para comenzar a tomar decisiones sobre cuestiones centrales del próximo proyecto. La agenda tiene varios asuntos de peso.

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Reunión clave en Unión

Uno de ellos será definir si seguirá igual el cuerpo técnico de Leonardo Madelón o habrá modificaciones. También se pondrán sobre la mesa los nombres de aquellos futbolistas que no continuarán, las incorporaciones y los pibes que subirán. La intención es empezar a depurar el plantel y establecer con qué jugadores contará el entrenador para la próxima temporada.

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El armado del plantel estará directamente relacionado con las decisiones que se tomen sobre las continuidades y las incorporaciones. Eso sí, no se esperan grandes figuras para el año que viene, ya que sigue siendo complejo el momento económico.

Siguen las charlas internas en Unión pensando en lo que viene. Prensa Unión

¿Habrá nuevamente Serie Río de la Plata para Unión?

La pretemporada también formará parte de la discusión. El inicio de los trabajos en Santa Fe aparece como una posibilidad prácticamente definida, mientras resta resolver dónde se desarrollará la etapa más exigente. Durante las últimas tres temporadas, Unión participó de la Serie Río de la Plata en Uruguay, aunque por ahora no hay novedades concretas sobre una nueva participación. A Madelón le seduce trabajar en Mar del Plata, pero el aspecto económico sería un condicionante.

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El calendario ya tiene dos fechas marcadas: las vacaciones comenzarán el 28 de noviembre y el regreso está previsto para el 26 de diciembre. Para entonces, el escenario podría ser bastante diferente, con algunas bajas confirmadas y, posiblemente, nuevas caras. La reunión de este lunes puede ser el primer paso concreto para pasar del balance a la planificación y empezar a construir el Unión que Madelón pretende para el próximo desafío.