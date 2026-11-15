Maipú brindó el parte médico de Galardi tras la suspensión ante Deportivo Madryn

Maipú dio dos comunicados por la suspensión del cruce ante Deportivo Madryn en el Reducido para detallar la salud del arqueroy responder a la postura del rival

Deportivo Maipú emitió dos comunicados oficiales luego de la suspensión del encuentro frente a Deportivo Madryn , correspondiente al torneo Reducido de la Primera Nacional, para detallar el estado de salud del arquero Nahuel Galardi y responder a la postura pública del club chubutense.

El partido, arbitrado por Bryan Ferreyra, quedó interrumpido a los 36 minutos del segundo tiempo cuando el conjunto local ganaba 3-1 y celebró la clasificación con pirotecnia desde la tribuna.

Un artefacto de gran potencia cayó cerca de Galardi, quien permaneció en el suelo y tras una espera cercana a una hora, el juez determinó la suspensión definitiva.

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Desde la entidad mendocina especificaron que el futbolista recibió atención en la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde el médico de Guardia Central diagnosticó una conmoción acústica (choque acústico) por el impacto del proyectil pirotécnico.

Este cuadro le generó tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia por lo que por indicación profesional, el arquero debe cumplir 48 horas de reposo a partir de la atención y someterse a estudios médicos complementarios en las próximas horas para descartar secuelas.

La suspensión desató un fuerte cruce institucional en redes sociales ya que en primera instancia, Deportivo Madryn sostuvo que los profesionales del Servicio de Emergencias Privado evaluaron al jugador en el campo de juego sin constatar lesiones, y que sus médicos lo acompañaron al sanatorio Santa María.

Según la versión del club patagónico, el centro de salud indicó que el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos para continuar el partido, al tiempo que destacó la ausencia de hemorragias, la conservación simétrica de su fuerza física y su orientación en tiempo y espacio.

Durante la madrugada del domingo, la comisión directiva de Deportivo Maipú expresó su "más enérgico rechazo" a las declaraciones de su rival.

La institución aseguró que la atención médica contó con el acompañamiento de profesionales de ambos clubes y exigió que la información pública se ajuste a los hechos y a la documentación médica existente, con prioridad en la salud e integridad física del deportista.

Además, desde el club mendocino repudiaron de forma categórica cualquier intento de minimizar la gravedad del episodio y reafirmaron su compromiso con el esclarecimiento del caso.

La resolución deportiva aguarda ahora por el informe del árbitro Bryan Ferreyra y el posterior fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, organismo que definirá la disputa o no de los minutos restantes.

El otro caso que ayuda a Maipú

En este escenario, la dirigencia de Maipú busca respaldarse en el reciente antecedente del partido entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy, por la Reválida del Torneo Federal A.

Aquel duelo en Corrientes se suspendió a los 40 minutos del primer tiempo, con el marcador 0-0, tras la caída de una bomba de estruendo cerca de los futbolistas visitantes, hecho que derivó en el traslado de Nicolás Dormisch y Mario Dauría al Hospital Escuela.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal sancionó a Boca Unidos con la pérdida del encuentro por 3-0, lo eliminó del certamen y otorgó la clasificación a Gimnasia de Chivilcoy.