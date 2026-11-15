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Colón vuelve al trabajo con la mira puesta en el próximo desafío del Reducido

El plantel de Colón retoma las tareas en el predio con miras al próximo cruce del Reducido, que será en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 18:59hs
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Colón vuelve al trabajo con la mira puesta en el próximo desafío del Reducido

Prensa Colón

La clasificación ante Midland quedó atrás y Colón ya empieza a preparar el siguiente capítulo de su camino hacia el ascenso. Después del triunfo en el Brigadier López, el plantel retomará este lunes los entrenamientos, con la atención puesta en una instancia que tendrá una exigencia diferente del Reducido: eliminatorias de ida y vuelta.

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Iván Delfino comenzará la semana con una evaluación general. Deberá analizar lo físico, observar cómo terminaron quienes tuvieron mayor desgaste y determinar si existen inconvenientes que puedan condicionar el armado del equipo. Con ese panorama podrá empezar a diseñar la estrategia para una serie que tendrá características propias y que dependerá, en buena medida, del adversario que aparezca en el camino.

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Delfino ya piensa en próximo cruce de Colón en Santa Fe

Hay un dato que ya está definido y que puede resultar importante: Colón disputará el primer encuentro de la próxima llave en el Brigadier López. La posibilidad de cerrar la eliminatoria como visitante obliga a pensar cuidadosamente cómo administrar los dos partidos, especialmente en una competencia donde cada detalle puede inclinar la balanza. Habrá que seguir la condición física, que volvió a salir por la sobrecarga que viene arrastrando.

Iv&aacute;n Delfino ya piensa en el pr&oacute;ximo desaf&iacute;o de Col&oacute;n.

Iván Delfino ya piensa en el próximo desafío de Colón.

La expectativa en Santa Fe es enorme. El Sabalero consiguió superar el primer obstáculo, estiró su buen momento y mantiene encendida la ilusión de conseguir el segundo boleto a la Liga Profesional. Sin embargo, puertas adentro saben que no hay espacio para relajarse: el Reducido entra en una etapa decisiva y cada partido exigirá máxima concentración.

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Colón pone nuevamente en marcha su preparación. La ilusión crece, pero también la cautela de un equipo que sabe que todavía debe recorrer un camino exigente antes de alcanzar el objetivo.

Colón Reducido Iván Delfino
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