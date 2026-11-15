La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

Ignacio Lago sacó pechó por el triunfo y clasificación de Colón ante Midland y sostuvo su lema en este Reducido. "Esto es paso a paso", dijo

Colón dio un paso más en su camino hacia el ascenso. Con el triunfo por 1-0 ante Midland en el Brigadier López, consiguió la clasificación a la siguiente instancia del Reducido y alimentó la ilusión de sus hinchas. Una vez consumada la victoria, Ignacio Lago expresó sus sensaciones y dejó en claro cuál es la mentalidad del plantel para afrontar lo que viene.

El balance de Lago en Colón

"Esto es paso a paso, hay que disfrutarlo porque no se vive todos los días, con nuestra gente, hay que disfrutar y seguir adelante", manifestó el extremo.

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Más allá de la ventaja deportiva con la que contaba Colón, Lago remarcó que el objetivo del equipo siempre fue salir a buscar la victoria, sin especular con las condiciones de la serie. "Había que ganar, vamos a salir a ganar con ventaja o sin ventaja, para ser campeón (sic, ascender) hay que ganarles a todos donde sea", afirmó.

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El futbolista también tuvo palabras de reconocimiento para los hinchas, que acompañaron al equipo en el Brigadier López y volvieron a renovar la ilusión de cara a la definición del campeonato. "Espectacular lo de la gente, ojalá que el 19 estemos todos juntos jugando una final, es lo que deseo y deseamos todos", expresó el Bichito, proyectando el anhelo que comparten el plantel y los simpatizantes.