Renovaciones en Unión: complejo lo Tarragona, Cuello viable y Menossi afuera

La dirigencia de Unión negocia con varios jugadores para renovar el contrato, mientras hay otros que, casi cantado, no seguirán

El mercado de renovaciones de Unión empieza a mostrar sus primeras señales, aunque todavía está lejos de ofrecer un panorama definitivo. Con la competencia terminada, pero sin vacaciones hasta el 28 de noviembre , la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en la planificación del próximo año.

La continuidad de algunos futbolistas aparece como prioridad, aunque las negociaciones presentan distintos escenarios: desde diferencias que amenazan con prolongarse hasta decisiones que empiezan a tomar forma. El caso que más atención demanda es el de Cristian Tarragona.

• LEER MÁS: El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Tarragona, prioridad para Unión

El delantero es uno de los nombres que Leonardo Madelón pretende conservar, pero las conversaciones no resultan sencillas. Hay diferencias económicas y, fundamentalmente, en la duración del nuevo vínculo. Con 35 años, el atacante busca garantías para su futuro y, además, cuenta con otros sondeos. Por eso, aunque Unión tiene la intención de retenerlo, su continuidad no parece una cuestión que vaya a resolverse de un día para el otro.

Unión trata de renovar con Tarragona, en tanto Palacios se quedaría con el pase en su poder. UNO Santa Fe | José Busiemi

En otra vereda aparece Brahian Cuello, cuya renovación asoma con mayores posibilidades de concretarse. El extremo dejó un balance positivo y es uno de los futbolistas que el club buscaría sostener. Distinto es el panorama de Lucas Menossi, quien finalmente no continuaría por cuestiones personales.

• LEER MÁS: Los primeros nombres que estarían en carpeta para reforzar el plantel

También queda por resolver la situación de Bruno Pittón. El defensor tiene contrato hasta el 31 de diciembre, pero su escasa participación durante la temporada lo coloca algunos escalones por detrás en la consideración. Se trata de un futbolista identificado con la institución y surgido de la casa, aunque su futuro todavía es una incógnita y deberá definirse en función de la evaluación del cuerpo técnico.

• LEER MÁS: Unión conoce que nueve futbolistas volverán de sus préstamos y Madelón deberá tomar decisiones

Palacios, camino a quedar libre

A este escenario se suman dos situaciones que condicionan el armado del plantel. Julián Palacios, pese a integrar el grupo de los jugadores más regulares, quedará con el pase en su poder, mientras que Matías Mansilla deberá regresar a Estudiantes de La Plata. Esto último obliga a Unión a salir al mercado en busca de un arquero para la próxima temporada. Así, entre una negociación trabada, una renovación que gana terreno y una salida prácticamente definida, el Tate empieza a ordenar sus prioridades. El desafío será conservar una base competitiva sin perder de vista los puestos que necesitarán reemplazos.