Uno Santa Fe | Unión | Unión

Renovaciones en Unión: complejo lo Tarragona, Cuello viable y Menossi afuera

La dirigencia de Unión negocia con varios jugadores para renovar el contrato, mientras hay otros que, casi cantado, no seguirán

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 18:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Renovaciones en Unión: complejo lo Tarragona, Cuello viable y Menossi afuera

UNO Santa Fe / José Busiemi

El mercado de renovaciones de Unión empieza a mostrar sus primeras señales, aunque todavía está lejos de ofrecer un panorama definitivo. Con la competencia terminada, pero sin vacaciones hasta el 28 de noviembre, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en la planificación del próximo año.

• LEER MÁS: Se viene una reunión clave en Unión para planificar el Unión 2027

La continuidad de algunos futbolistas aparece como prioridad, aunque las negociaciones presentan distintos escenarios: desde diferencias que amenazan con prolongarse hasta decisiones que empiezan a tomar forma. El caso que más atención demanda es el de Cristian Tarragona.

• LEER MÁS: El plantel de Unión vuelve al trabajo mientras se resuelven varios temas

Tarragona, prioridad para Unión

El delantero es uno de los nombres que Leonardo Madelón pretende conservar, pero las conversaciones no resultan sencillas. Hay diferencias económicas y, fundamentalmente, en la duración del nuevo vínculo. Con 35 años, el atacante busca garantías para su futuro y, además, cuenta con otros sondeos. Por eso, aunque Unión tiene la intención de retenerlo, su continuidad no parece una cuestión que vaya a resolverse de un día para el otro.

Uni&oacute;n trata de renovar con Tarragona, en tanto Palacios se quedar&iacute;a con el pase en su poder.

Unión trata de renovar con Tarragona, en tanto Palacios se quedaría con el pase en su poder.

En otra vereda aparece Brahian Cuello, cuya renovación asoma con mayores posibilidades de concretarse. El extremo dejó un balance positivo y es uno de los futbolistas que el club buscaría sostener. Distinto es el panorama de Lucas Menossi, quien finalmente no continuaría por cuestiones personales.

• LEER MÁS: Los primeros nombres que estarían en carpeta para reforzar el plantel

También queda por resolver la situación de Bruno Pittón. El defensor tiene contrato hasta el 31 de diciembre, pero su escasa participación durante la temporada lo coloca algunos escalones por detrás en la consideración. Se trata de un futbolista identificado con la institución y surgido de la casa, aunque su futuro todavía es una incógnita y deberá definirse en función de la evaluación del cuerpo técnico.

• LEER MÁS: Unión conoce que nueve futbolistas volverán de sus préstamos y Madelón deberá tomar decisiones

Palacios, camino a quedar libre

A este escenario se suman dos situaciones que condicionan el armado del plantel. Julián Palacios, pese a integrar el grupo de los jugadores más regulares, quedará con el pase en su poder, mientras que Matías Mansilla deberá regresar a Estudiantes de La Plata. Esto último obliga a Unión a salir al mercado en busca de un arquero para la próxima temporada. Así, entre una negociación trabada, una renovación que gana terreno y una salida prácticamente definida, el Tate empieza a ordenar sus prioridades. El desafío será conservar una base competitiva sin perder de vista los puestos que necesitarán reemplazos.

Unión Cristian Tarragona Brahian Cuello Lucas Menossi
Noticias relacionadas
union conoce que nueve futbolistas volveran de sus prestamos y madelon debera tomar decisiones

Unión conoce que nueve futbolistas volverán de sus préstamos y Madelón deberá tomar decisiones

union busca cerrar la renovacion de brahian cuello y aguarda una definicion en las proximas horas

Unión busca cerrar la renovación de Brahian Cuello y aguarda una definición en las próximas horas

union consiguio una marca que no alcanzaba desde 2019 en la liga argentina

Unión consiguió una marca que no alcanzaba desde 2019 en la Liga Argentina

lucas menossi termina su contrato y tampoco seguiria en union

Lucas Menossi termina su contrato y tampoco seguiría en Unión

Lo último

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: alcanzó 5,76 metros y hay 237 evacuados en Alto Verde

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: alcanzó 5,76 metros y hay 237 evacuados en Alto Verde

Crecida sostenida del río Paraná: abren un segundo centro de asistencia en Colastiné Sur

Crecida sostenida del río Paraná: abren un segundo centro de asistencia en Colastiné Sur

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Último Momento
El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: alcanzó 5,76 metros y hay 237 evacuados en Alto Verde

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe: alcanzó 5,76 metros y hay 237 evacuados en Alto Verde

Crecida sostenida del río Paraná: abren un segundo centro de asistencia en Colastiné Sur

Crecida sostenida del río Paraná: abren un segundo centro de asistencia en Colastiné Sur

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Arroyo Leyes: cayó preso un hombre de 25 años que realizó disparos con una escopeta en la ruta 1

Arroyo Leyes: cayó preso un hombre de 25 años que realizó disparos con una escopeta en la ruta 1

Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

Ovación
La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

Godoy Cruz derrotó en la final a Tristán Suárez y vuelve a la Liga Profesional

Godoy Cruz derrotó en la final a Tristán Suárez y vuelve a la Liga Profesional

Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Se jugó la penúltima fecha del Torneo Oficial de damas

Se jugó la penúltima fecha del Torneo Oficial de damas

Policiales
La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"