Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

El episodio ocurrió este miércoles antes de las 21.30, en una vivienda del pasaje 6, manzana 3, del barrio Alto Verde. El hombre, de 51 años, fue asistido por personal del SIES 107 y trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde recibió curaciones y quedó internado en observación

Un hombre de 51 años fue atacado a mordeduras por su perro de raza Dogo en una vivienda del barrio Alto Verde , en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del violento episodio, sufrió heridas en el rostro y en ambos brazos , por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica y quedó internado en observación.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 21.20, en una casa ubicada en el pasaje 6, manzana 3. Los operadores de la central de emergencias 911 recibieron varios llamados de vecinos que alertaban sobre el ataque y pedían asistencia para el hombre, que gritaba solicitando auxilio.

Minutos después llegaron al lugar oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) y de la Comisaría 24ª. Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), cuyo personal asistió al herido en primera instancia y dispuso su traslado al hospital Cullen.

Una vez en el centro de salud, la víctima, identificada como Faustino Agustín Eduardo Flores, de 51 años, fue recibida por los profesionales del área de Emergentología en el shockroom. Los médicos constataron las lesiones en el rostro y los brazos, le practicaron las curaciones correspondientes y luego lo derivaron a una sala de internación, donde quedó en observación.

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Cómo se produjo el ataque

En el lugar, los efectivos de la PAT comenzaron a reconstruir las circunstancias del episodio y dialogaron con el propietario de la vivienda donde ocurrió el ataque.

Según relató el hombre, la víctima es un amigo personal que había llegado durante la tarde a su domicilio acompañado por su perro de raza Dogo. El motivo de la visita era realizar un servicio de monta con su perra de raza Pitbull.

Sin embargo, cuando su amigo decidió retirarse de la vivienda e intentó colocarle el collar al animal, el perro reaccionó violentamente y lo atacó con mordeduras en el rostro y los brazos, provocándole distintas lesiones.

Los policías tomaron nota de las circunstancias relatadas e identificaron tanto al dueño de la vivienda, propietario de la perra Pitbull, como al hombre que llevó al Dogo y resultó herido durante el ataque.

La intervención de la Fiscalía

Los efectivos de la Policía de Acción Táctica informaron sobre el procedimiento y la asistencia brindada al hombre a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

A su vez, las autoridades policiales comunicaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). También informaron que ambas personas involucradas están plenamente identificadas.

Finalmente, se indicó que los dos animales quedaron a disposición de las autoridades para una eventual revisión veterinaria, en caso de que así lo disponga la Fiscalía en el marco de las actuaciones correspondientes.