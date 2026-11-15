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Domínguez, picante en Mineiro: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

El DT de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, le trasladó toda la presión hacia Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana

15 de noviembre 2026 · 12:10hs
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Domínguez, picante en Mineiro: Boca hace 18 años que no gana una final internacional

El DT de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, brindó una conferencia de prensa tras el empate 0-0 ante Mirassol por la fecha 34 del Brasileirao, donde le tiró toda la presión hacia Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Domínguez le tiró la presión a Boca

El entrenador argentino relativizó la racha adversa de siete partidos sin victorias de su equipo —que marcha séptimo en el torneo local con 51 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a tres unidades de los puestos de Copa Libertadores— y apuntó directamente contra la sequía continental del conjunto de la Ribera.

Ante las consultas por las finales recientes que perdió el club de Belo Horizonte (Copa Libertadores 2024 y Copa Sudamericana 2025), el exentrenador de Estudiantes de La Plata fue tajante: "Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?".

Además, Domínguez recordó el reciente título de tabla anual obtenido por el plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena y añadió: "Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho".

A pesar de la confrontación discursiva sobre las exigencias, Domínguez reconoció el poderío del Xeneize, que viene de golear 3-0 a Banfield para clasificar a la final de la Copa Argentina: "Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes. Pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo".

Por otra parte, el estratega marcó el contraste entre las exigencias de ambos calendarios y destacó la competitividad de su plantel, que alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil y evitó problemas de descenso en el certamen doméstico: "Hay una gran diferencia, la competencia en Argentina es muy diferente y el fútbol brasileño llega en una racha de partidos muy intensa. Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52".

Asimismo, el entrenador realizó un balance positivo de su ciclo: "Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien".

Por último, tras haber alineado a su columna vertebral titular frente a Mirassol como prueba de carácter, Domínguez restó trascendencia a los antecedentes inmediatos de ambos finalistas: "Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer".

Y concluyó con una advertencia definitiva para el cruce en territorio colombiano: "Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido. Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes".

Boca Eduardo Domínguez Atlético Mineiro
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